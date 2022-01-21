Sahte alkolden ölen şahsın cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 13 gün önce sahte alkolden zehirlenme sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Habeş K.'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 811 Ocak tarihleri arasında sahte alkolden zehirlenme sonucu hastaneye kaldırılan ve 13 gün boyunca yaşam savaşı veren Habeş K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Habeş K.'nın cansız bedeni, hastanedeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Sahte alkol zehirlenmeleri ve yaşanan ölümlerle ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Nizip ilçemizde 8 Ocak 2022 ve 11 Ocak 2022tarihleri arasından yaşanan sahte alkol zehirlenmesi olayları kapsamında hastaneye kaldırılan M.H.K isimli vatandaşımız 21.01.2022 tarihinde vefat etmiştir. Olayın şüphelisi A.D, 11.01.2022 tarihinde tutuklanmıştır. Gerçekleşen olaylara ilişkin ayrıntılı soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan bu son ölümle birlikte Gaziantep'te son iki ay içerisinde sahte alkolden ölenlerin toplam sayısı ise 11’e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.