Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

İHA

Gaziantep'te AFAD ekipleri çatısı çöken bir binanın enkazında kalan köpeği canlı olarak kurtarmayı başardı.

Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Gaziantep’te AFAD ekipleri çatısı çöken bir binanın enkazında kalan köpeği canlı olarak kurtarmayı başardı.
18 Ocak tarihinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep’te ulaşımda aksamalar yaşanırken kar birikmesi sonucu bazı binaların ve işyerlerinin çatılarında yer yer çökmeler oluştu. Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 5.Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik ve katı atık deposu olarak kullanılan bir depoda çatı çökmesi sonucu enkaz oluştu. Soğuk hava nedeniyle sığındığı bu depoda oluşan enkazın altında kalan bir köpek AFAD ekipleri tarafından fark edildi. Yaklaşık 2 saatlik sürdürülen çalışma sonucu köpek sıkıştığı enkaz altından AFAD ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahin’den çatıları çöken iş yeri sahiplerine ziyaret
YEREL HABERLER Şahin’den çatıları çöken iş yeri sahiplerine ziyaret
Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Tentenin kardan dolayı çöktüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle ...
Yılın enleri ödüllerini alacak "Best Of Gaziantep Awards" sahiplerini bulacak
YEREL HABERLER Yılın enleri ödüllerini alacak "Best Of Gaziantep ...
Dr. Murat Gök Medical Park Gaziantep’te Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Gök Medical Park Gaziantep’te
YEREL HABERLER Dr. Murat Gök Medical Park Gaziantep’te Ortopedi ve ...
Sahte alkolden ölen şahsın cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
YEREL HABERLER Sahte alkolden ölen şahsın cenazesi ailesine teslim ...
GSO Başkanı Ünverdi’den doğalgaz ve elektrik çağrısı Ünverdi: “Doğalgaz ve elektrik konusu çözülmeli”
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi’den doğalgaz ve elektrik ...
Yoğun kar, Mahrukatçılar Sitesi esnafını vurdu Sitedeki 18 iş yerinin çatısı çöktü Gaziantep protokolünden Mahrukatçılar Sitesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Yoğun kar, Mahrukatçılar Sitesi esnafını ...
Araban’da ikinci dalga için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Araban’da ikinci dalga için hazırlıklar tamamlandı
Gaziantep´te Vali Gül ile Başkan Şahin'den esnafa 'geçmiş olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Gaziantep´te Vali Gül ile Başkan Şahin'den esnafa ...
Karlı ve buzlu havalara dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Doç. Dr. Sever: “Buzlu havalarda el ve ayak bileği kırıklarına dikkat”
YEREL HABERLER Karlı ve buzlu havalara dikkat SANKO Üniversitesi Hastanesi’nden Doç. ...
Şehitkamil’i anma yüzme müsabakası SANKO Okulları öğrencileri 27 madalya kazandı
YEREL HABERLER Şehitkamil’i anma yüzme müsabakası SANKO Okulları ...
SANKO Okulları öğrencileri okçulukta altın madalya kazandı
YEREL HABERLER SANKO Okulları öğrencileri okçulukta altın madalya ...
Sanko Park AVM sömestr tatiline hazır
YEREL HABERLER Sanko Park AVM sömestr tatiline hazır
Milletvekili Koçer’den birlik ve dayanışma mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer’den birlik ve dayanışma mesajı
Gaziantep’te 14 bin konut projesinde ilk kuralar çekildi 490 konutluk Güneşşehir projesinde hak sahipleri belirlendi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 14 bin konut projesinde ilk kuralar ...
Gaziantep’te ikinci dalga uyarıları devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te ikinci dalga uyarıları devam ediyor
İkinci dalga öncesi belediye başkanları toplandı Toplantıda iş birliğinin güçlenerek devam edeceği vurgulandı
YEREL HABERLER İkinci dalga öncesi belediye başkanları ...
Vücudu yanan bebeğin imdadına UMKE yetişti 1 metrelik karı aşıp bebeğe ulaştılar
YEREL HABERLER Vücudu yanan bebeğin imdadına UMKE yetişti 1 metrelik ...
Gaziantep’te kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te kapanan yollar açılıyor
Şehitkamil vefatının 102. yıldönümünde unutulmadı
YEREL HABERLER Şehitkamil vefatının 102. yıldönümünde unutulmadı
Yolun enleri ödüllerini alacak "Best Of Gaziantep Awards" sahiplerini bulacak
YEREL HABERLER Yolun enleri ödüllerini alacak "Best Of Gaziantep ...
Gaziantep’te sahte içkiden ölen sayısı 11’e yükseldi
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahte içkiden ölen sayısı 11’e yükseldi
Araban'da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Araban'da karla mücadele sürüyor
Karda yürürken düşme tehlikesine dikkat
YEREL HABERLER Karda yürürken düşme tehlikesine dikkat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.