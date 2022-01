Gaziantep Valisi Gül: Yeni kar yağışı için tüm tedbirler alındı

Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte beklenen yeni bir yağışı ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Gaziantep´te yarından itibaren 1 hafta boyunca muhtemel kar yağışı ile ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül´ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5´inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, İl başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

'6 BİN 902 ARAÇ VE BU ARAÇLARDAKİ 13 BİN 372 KURTARILDI'

Kentte, salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. GaziantepAdana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan TIR'ların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı. Gaziantep Valisi Gül, tüm kurumların koordineli olarak çalıştığını belirterek, 3 gün içerisinde 6 bin 902 araçtaki 13 bin 702 kişinin kurtarıldığını, 2 bin 286 kişiye sağlık hizmeti götürüldüğünü ve 10 bin 700 ton tuz kullanıldığını aktardı.

Vali Gül, "Toplam kurtarılan araç sayısı 6 bin 902, bu araçlarda seyahat eden vatandaşlarımızın toplam sayısı 13 bin 372, toplam 50 bin 200 kişiye kumanya dağıtımı yapıldı. Sağlık il müdürlüğünün müdahale yaptığı kişi sayısı toplamda 2 bin 286 kişi. Karayolları ve belediyelerimizin kullandığı toplam tuz miktarı 10 bin 700 ton. Çöken ahır sayımız 96, telef olan 123 küçükbaş hayvanımız 81 de büyükbaş hayvanımız oldu. Yine bu süreçte vatandaşlarımızın mama ihtiyaçları çocukları için bez ihtiyaçları oldu yerine getirildi. Hayata dair akla gelebilecek tüm insani ihtiyaçlar karşılanmaya çalışıldı" dedi.

'71 BİN 800 ÇAĞRI ALDIK'

Davut Gül, kentteki olağan dışı durumun yollarda meydana gelen kazalar ve TIR devrilmelerinden olduğunu ifade etti. Bu süreçte toplamda 408 TIR´ın çekilerek kurtarıldığını söyleyerek, 4 bin 131 aracında hatalı park etmesinden dolayı bulundukları bölgeden kaldırıldığını kaydetti. 9 bin 500 personelin görevde olduğunu aktaran Vali Gül, 3 günlük süreçte toplamda 71 bin 800 çağrı aldıklarını kaydederek, kapalı yolların yüzde 98´inin açıldığını vurguladı.

Vali Gül, "Karın yağdığı gece çocuk, hasta, hamile, yaşlı gibi yardıma ihtiyaç duyan herkese karşı tedbirlerimizi aldık. Trafikteki aksamaların sebebi yollara devrilen TIR´lar oldu. Bu süreçte toplamda 408 TIR çekilerek kurtarıldı. Belediyelerimizin kurumlarımızın tüm iş makineleri sonuna kadar kullanıldı. Helikopter desteği ile bölgeleri havadan gözetledik. Kar döneminde 9 bin 500´ün üzerinde personel sahada görev aldı. Karın çok yağmasından dolayı yol kenarlarına park yapılan çok sayıda araçlar vardı. 4 bin 131 araç hatalı parktan dolayı çekildi. Olağanüstü dönem olduğu için cezai işlem uygulanmadı. Toplamda 71 bin 800 çağrı aldık. Yaklaşık 72 bin insan bize ulaştı. Ana arterlerin tamamı açıldı. İlçe yollarımızın tamamı açıldı. Kırsal mahallelerimizde zaman zaman tipiden dolayı yollar kapanabiliyor. Şu anda yolu kapalı olan kırsal sayısı 13 kaldı. 532 kırsal mahallemizi düşünürsek yaklaşık olarak yüzde 98´i halledildi" diye konuştu.

'YENİ YAĞIŞA HAZIRIZ, TATİLLERİNİZİ ERTELEYİN'

Davut Gül, kentte yeni bir yağışın geleceğini be buna hazırlıklı olduklarını söyledi. Tüm kurumların bu anlamda şu anda ne yapacağını bildiğini söyleyerek, tüm kurumlarda nöbetçi araçların bekleyeceğini anlattı. Özellikle kırsalda çatı olmayan yerlerde kar birikintisi temizlenmedi ise yeni kar yağdığında çökmelerin yaşanabileceğini kaydeden Gül, tatil döneminde vatandaşların mümkünse tatillerini ertelemeleri yönünde çağrıda bulundu. Yeni bir kar yağışı ile ilgili sıkıntının olduğu yerlerde sabit araçlar bekleyeceğini ve orada bir birikme olmadan müdahaleler yapılacağını ifade eden Davut Gül, "Son olarak yeni bir kar yağışı başlıyor. Bir hafta boyunca her kurum ne yapacağını biliyor. Tüm kurumlarda nöbetçi araçlar bekleyecek. Yarın akşamdan itibaren hafta için yağışlar olacak. Önümüzde iki tehlike var. Özellikle kırsalda çatı olmayan yerlerde kar birikintisi temizlenmedi ise yeni kar yağdığında çökmeler yaşanabilir. Vatandaşlardan isteğimiz olabildiğince kendi evlerinin üzerini temizlemeleri. Tatil dönemindeyiz. Okullar tatil oldu insanlar şehir dışına çıkmak isteyebilir. Mümkünse ertelesinler illaki gideceklerse de hazırlıklı olarak yola çıkmalarında fayda var. Kar yağıyor beklediğimiz bir şeydi. Ufak tefek sıkıntılarımız olacak ama atlattığımız zaman bereket olacak. Bütün kurumlar maddi ve manevi olarak elinden geleni fazlasıyla yaptı. Kara çok alışkın bir şehir değiliz. Bu şehirde kar yağır ertesi gün erirdi. Kar yerde kalınca garibimize gitti" diye konuştu.

'HAFTA SONU DOĞUM YAPMA İHTİMALİ OLAN 14 HASTA BAŞVURDU'

Cumartesi başlayacak yoğun kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkilediğinden dolayı buralarda yaşayan ve hafta sonu doğum yapma ihtimali olan vatandaşların bugünden hastane veya otellerde misafir edileceğini duyurduklarını anlatan Gül, bununla ilgili 14 vatandaşın başvuru yaptığını ilerleyen zamanlarda da bu rakamın artabileceğini açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 3 günlük karla mücadelede 161 araç ve 600 personelle çalışma yürütüldüklerini ve 3 bin ton tuzlama yapıldığını söyleyerek, toplamda 117 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açıldığını açıkladı. 38 belediye 36 özel halk otobüs hattında toplam 783 araç ve tramvayların tamamı ile ulaşımın sağlandığını belirterek şöyle dedi:

"Gaziantep bir günde 50 santimlik karı ilk defa yaşadı. Şehrimiz de kara alışık değil. Karla mücadelede elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu sürece yaklaşık 161 araç ve 600 personelle katıldık. 3 bin ton tuzlama yapıldı. Toplamda 117 kırsal mahalle yolu açıldı. Tramvaylarımız gece 00.00 ile sabah 06.00 arası ücretsiz olarak çalışıyor. 38 belediye 36 özel halk otobüs hattında toplam 783 araç ve tramvayların tamamı ile ulaşım sağlanıyor. Biz bu süreçte yeniden koordinasyonumuzu çalıştık. Makine ekipmanlarımızı arttırdık. Tedbirlerimizi sıkılaştırdık. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Kardan zarar gören vatandaşımız ve esnafımızı ziyaret ettik. Bu süreçte verilecek destekleri çalıştık. Bu gece itibariyle de yeni yağışlar için güçlü tedbirler aldık."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2022-01-21 23:32:33



