İtfaiye eri hasta kadını sırtında taşıdı İtfaiye eri, yoğun kar yağışı nedeniyle ameliyata yetişmesi gereken hasta kadını sırtında taşıdı İtfaiye erinin sırtında taşıdığı kadın, itfaiye aracıyla hastaneye yetiştirildi

Gaziantep’te bir itfaiye personeli, yoğun kar yağışı nedeniyle ameliyat olması gereken hastaneye gidemeyen hasta kadını 500 metre sırtında taşıyarak önce itfaiye aracına bindirdi, sonra da hastaneye yetiştirdi.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı adeta felç etmişti. Yoğun kar yağışı özellikle hasta vatandaşları mağdur etmişti. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ameliyat randevusunun olduğu hastaneye gidemeyen 43 yaşındaki şeker hastası Güler Yazgan’ın imdadına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti.



Araçlar ara sokaklara giremeyince, itfaiye personeli hasta kadını 500 metre sırtında taşıdı

Yoğun kar yağışı sonrası özellikle ara sokakların karla kaplanarak trafiğe kapanması sonrası ambulansın hasta kadını alamaması üzerine durum Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine ait araçların da hasta kadının bulunduğu evin sokağına girememesi üzerine devreye itfaiye personeli Recep Altunova girdi. Hasta kadının evine giderek sırtına alan Altunova, yaklaşık 500 metre sırtında taşıdığı Güler Yazgan’ı önce itfaiye aracına bindirdi sonra da itfaiye aracıyla tam ameliyat saatinde randevulu olduğu hastaneye yetiştirerek örnek bir davranışa imza attı.



“Karla kaplı sokağa araç giremeyince 500 metre sırtımda taşıdım”

O anları anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Çavuşu Recep Altunova, “O gün 112 acil çağrı merkezinden bize bir ihbar düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans olay yerine giremeyince evinden çıkarılamayan hasta bir kadının kurtarılarak ameliyat olması gereken hastaneye yetiştirilmesi gerekiyordu. Biz de ihbar üzerine hemen olay yerine intikal ettik. Eve vardığımızda vatandaşın şeker hastası olduğu için yürüyemediğini ve hastaneye yetişmesi gerektiğini gördük. Biz de hasta vatandaşı sırtımızda yaklaşık 500 metre taşıyarak araca bindirdik. Sonra da vatandaşı itfaiye aracıyla hızlı bir şekilde ameliyat olması gereken saatte hastaneye ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

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