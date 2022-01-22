Gaziantep’te bin 77 paket kaçak sigara ele geçirildi Baza yatağın altından paket paket kaçak sigara çıktı

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan operasyon sonucu bin 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan evdeki aramalar esnasında baza yatağın altından paket paket kaçak sigara çıkması dikkat çekerken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir ikamete kaçak sigara operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bin 77 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan evdeki aramalar esnasında baza yatağın altından paket paket kaçak sigara çıkması ise dikkat çekti. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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