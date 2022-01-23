Gaziantep’te yoğun kar yağışı başladı Gaziantep’te kar esareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te yoğun kar yağışı başladı Gaziantep’te kar esareti

İHA

Gaziantep'i geçtiğimiz günlerde esareti altına alınan kar yağışı, sabah saatlerinde yeniden başladı. Kent yoğun kar yağışıyla birlikte tekrardan beyaza bürünürken Vali Davut Gül, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Gaziantep’te yoğun kar yağışı başladı Gaziantep’te kar esareti

Gaziantep’i geçtiğimiz günlerde esareti altına alınan kar yağışı, sabah saatlerinde yeniden başladı. Kent yoğun kar yağışıyla birlikte tekrardan beyaza bürünürken Vali Davut Gül, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Gaziantep’te sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte merkezdeki yollar, caddeler ve ara sokaklar karla kaplandı. Kar Gaziantep’i yeniden esareti altına alırken trafik yoğunluğu en az düzeye indi.

Karla mücadele başladı
Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte hayatı felç etmişti. Kar yağışıyla birlikte trafik durma noktasına gelirken yollar yoğun kardan dolayı kapanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan manzaranın tekrar yaşanmaması için önceden hazırlık yaparak koordineli çalışan belediyelerin sabah saatlerinde karla mücadelesi başladı. Gece saatlerinde İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde başlayan kar yağışı sabahın erkenden saatlerinde kent merkezinde ulaştı.

“Acil değilse yola çıkmayın”
Vali Davut Gül, gece saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla vatandaşları uyardı. Gaziantep’in geneline yoğun kar yağmasını beklediklerini aktaran Gül, “Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkileyecektir. Çatılarda birikecek karlar çökmelere sebep olabilir. Çok acil işiniz yoksa lütfen yola çıkmayın” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçük çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada Küçük çocuk ölümden santimlerle kurtuldu Ölüme doğru koşan çocuk ezilmekten şans eseri kurtuldu Küçük çocuğu ezmek üzere olan ticari aracı kamyonet durdurdu
YEREL HABERLER Küçük çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada Küçük ...
Araban’da yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Araban’da yoğun kar yağışı
Büyükşehir tesislerini kar yağışı için açıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir tesislerini kar yağışı için açıyor
Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri ...
Yaylada mahsur kolan çoban ve hayvanlarını ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kolan çoban ve hayvanlarını ekipler ...
Araban'da kar nedeniyle kapalı yol kalmadı
YEREL HABERLER Araban'da kar nedeniyle kapalı yol kalmadı
Gaziantep´te, kış lastiksiz ve zincirsiz araçla otoyola girişe izin yok
YEREL HABERLER Gaziantep´te, kış lastiksiz ve zincirsiz araçla ...
Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği hayata tutundu
YEREL HABERLER Ambulans helikopterle kurtarılan anne ve bebeği ...
Sahte belgelerle icralık araçları satan şebekeye operasyon Operasyon sonucu yakalanan 8 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte belgelerle icralık araçları satan şebekeye ...
Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu
Gaziantep’te bin 77 paket kaçak sigara ele geçirildi Baza yatağın altından paket paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep’te bin 77 paket kaçak sigara ele ...
İtfaiye eri hasta kadını sırtında taşıdı İtfaiye eri, yoğun kar yağışı nedeniyle ameliyata yetişmesi gereken hasta kadını sırtında taşıdı İtfaiye erinin sırtında taşıdığı kadın, itfaiye aracıyla hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER İtfaiye eri hasta kadını sırtında taşıdı İtfaiye eri, ...
Gaziantep Valisi Gül: Yeni kar yağışı için tüm tedbirler alındı
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Gül: Yeni kar yağışı için tüm ...
Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu açıkladı Gaziantep Valisi Davut Gül: "Bir kış yağacak kar 20 saatte yağdı" Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Bütün gücümüzle sahada olduk"
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Davut Gül kentteki kar bilançosunu ...
Şahin’den çatıları çöken iş yeri sahiplerine ziyaret
YEREL HABERLER Şahin’den çatıları çöken iş yeri sahiplerine ziyaret
Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Tentenin kardan dolayı çöktüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle ...
Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
Yılın enleri ödüllerini alacak "Best Of Gaziantep Awards" sahiplerini bulacak
YEREL HABERLER Yılın enleri ödüllerini alacak "Best Of Gaziantep ...
Dr. Murat Gök Medical Park Gaziantep’te Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Gök Medical Park Gaziantep’te
YEREL HABERLER Dr. Murat Gök Medical Park Gaziantep’te Ortopedi ve ...
Sahte alkolden ölen şahsın cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
YEREL HABERLER Sahte alkolden ölen şahsın cenazesi ailesine teslim ...
GSO Başkanı Ünverdi’den doğalgaz ve elektrik çağrısı Ünverdi: “Doğalgaz ve elektrik konusu çözülmeli”
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi’den doğalgaz ve elektrik ...
Yoğun kar, Mahrukatçılar Sitesi esnafını vurdu Sitedeki 18 iş yerinin çatısı çöktü Gaziantep protokolünden Mahrukatçılar Sitesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Yoğun kar, Mahrukatçılar Sitesi esnafını ...
Araban’da ikinci dalga için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Araban’da ikinci dalga için hazırlıklar tamamlandı
Gaziantep´te Vali Gül ile Başkan Şahin'den esnafa 'geçmiş olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Gaziantep´te Vali Gül ile Başkan Şahin'den esnafa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.