Küçük çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada Küçük çocuk ölümden santimlerle kurtuldu Ölüme doğru koşan çocuk ezilmekten şans eseri kurtuldu Küçük çocuğu ezmek üzere olan ticari aracı kamyonet durdurdu

Gaziantep’te yolun karşısına geçen küçük çocuk, karlı yolda kontrolden çıkarak kayan hafif ticari aracın altında kalmaktan inanılmaz bir şekilde kurtuldu. Küçük çocuk aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, korku dolu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde geçtiğimiz Salı günü yaşandı. Evlerinin önünde arkadaşıyla kar topu oynayan küçük çocuk yolun karşısına geçmek için koştu. Karla kaplanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç ise küçük çocuğa doğru kaymaya başladı. Küçük çocuk sokağın karşı tarafına doğru koşarken hafif ticari araç çocuğa doğru kaydı. Nefesleri kesen o anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Sokakta o anlara şahit olan vatandaşlar ile kayan araç sürücüsü büyük korku yaşarken küçük çocuk, aracın arka tekerleğinin altında kalmaktan inanılmaz bir şekilde kurtuldu.



Çocukla araç arasında santimler kalmıştı

Kayan hafif ticari araç çocuğa tam yaklaştığı sırada sokaktan geçen bir kamyonete çarptı. Ticari araç çocuğu tam ezeceği esnada çarpmanın etkisiyle durabilirken küçük çocukla araç arasında santimlerin kaldığı görüntüye yansıdı. Büyük korku yaşayan çocuk koşarak aracın yanından uzaklaşırken araç sürücüsü derin bir oh çekti.

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