Gaziantep’te kar yağışı şiddetini arttırdı

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Gaziantep’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğlen saatlerine doğru şiddetini arttırdı.

Gaziantep’te sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı öğlene doğru şiddetini arttırdı. Kar yağışının kent merkezinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yayaların yürümekte zorlandığı görülürken trafiği yoğun olan caddeler boş kaldı. Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri iş makinalarıyla yoğun çaba sarf ediyor.

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