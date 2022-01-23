TAG Otoyolunda ulaşıma kar engeli TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri araç geçişine kapatıldı

Gaziantep’te etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolunun Gaziantep gişeleri araç geçişine kapatıldı.

Gaziantep’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karın şiddetini arttırmasından dolayı TAG Otoyolunun Nurdağı kısmında trafik durma noktasına geldi. Ekipler otoyolda ulaşımın durmaması için temizleme çalışmalarına devam ederken, otoyolun Gaziantep gişeleri ulaşıma kapatıldı. Otoyol gişelerinde görevli personeller gelen araçları geri çevirirken trafik polisleri bölgede ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Otoyolda araç yoğunluğunun az olduğu gözlenirken kar küreme araçları otoyolun kapanmaması için çalışıyor.



TAG’da ulaşıma kar engeli

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gaziantep’e ulaşım için kullanılan yolların son durumu paylaşıldı. Yapılan yazılı açıklamada TAG Otoyolunun tır trafiğine kapalı olduğu belirtilirken, otoyolun BahçeNurdağıGaziantep arasının araç trafiğine tamamen kapatıldığı aktarıldı.

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