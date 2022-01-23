Gaziantep´te kar yağışıyla sokaklar boşaldı, otoyol trafiğe kapatıldı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP´te bugün başlayıp 1 hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen ikinci kar dalgası ile sokaklar boş kaldı. Salı günü yağan karda binlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Nurdağı-Gaziantep bölümü de tedbiren trafiğe kapatıldı.

Kentte geçen 18 Ocak´ta yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'in çevre il ve ilçelere ulaşımını sağlayan yollar, meydana gelen kazalar ve birçok aracın kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce araçtaki binlerce kişi mahsur kaldığı yollarda saatler süren çalışmayla kurtarıldı.

Gaziantep için yapılan ikinci dalga kar yağışı ise gece saatlerinde başladı. Halen devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, birçok kişi hafta sonu olması ve yolda kalma endişesiyle araçlarını çıkarmaması ile yollar yayalara kaldı. Sokakların boşaldığı kentte ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Salı günü binlerce insanın mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ise olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla tedbiren araç trafiğine kapatıldı. Otoyola gelen araç sürücüleri, gişelerdeki görevliler ve polislerin uyarısıyla geri gönderildi.

Öte yandan kentte halen devam eden kar yağışının cuma gününe kadar devam etmesinin bekleniyor.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle hamile,engelli ve 3 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlilerine 24-28 Ocak tarihleri arasında 5 gün idari izin verildiğini duyurdu. Vali Gül, aynı tarihlerde Halk Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin de tatil edildiğini kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-01-23 13:27:35



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