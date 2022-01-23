İslahiye’de yoğun kar yağışı

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Gaziantep’in İslahiye İlçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gaziantep’te kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde İslahiye ilçesinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yaşı nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkmıyor. Sokakların boş kaldığı ilçede kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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