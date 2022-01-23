Gaziantep’te yürekleri ısıtan kartopu savaşı Trafik polisleriyle çocukların kartopu savaşı kamerada

Gaziantep’te trafik polisleriyle çocukların kartopu savaşı dondurucu soğukta yürekleri ısıttı. Çocuklarla baş edemeyen polislerin araca binerek kaçması telefon kamerasına yansırken kartopu savaşı renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziantep’te şiddetli kar yağışının etkisiyle kenti kaplayan beyaz örtü kimine çile olurken kimine ise eğlence oldu. Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde kar topu savaşı yapan çocukların oyununa yolda trafik güvenliği sağlamak için görevli olan trafik polisleri de katıldı. Çocukların ricasını kırmayarak oyuna katılan iki trafik polisi yürekleri ısıttı. Çocuklarla trafik polislerinin renkli görüntülere sahne olan kartopu savaşı amatör bir telefon kamerasına yansıdı. Bir vatandaş telefonunun kamerasıyla renkli anları saniye saniye kaydetti.



Polisler çocuklarla baş edemedi

Polislerle çocukların birbirlerine kartopu atması görüntülere yansırken çocuklar oyuna katılan polisleri katıldıklarına pişman etti. Çocukların kartoplarına karşı gelemeyen polislerin araçlarına koşarak binmesi izleyenleri gülümsetti.

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