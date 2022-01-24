Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanarak 2021 yılını değerlendirdi. Başkan Alturkaya Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sektörel bazda en fazla ihracatı hububat bakliyat ihracatçılarının gerçekleştirdiğini ifade ederek emeği geçen ihracatçıları kutladı.

Zorlu geçen 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını ve yürütülen çalışmaları masaya yatıran Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. Bölgeden 2021 yılında 2 milyar 952 milyon 537 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya bütün zorluklara rağmen hububat bakliyat ihracatçılarının 2021 hedeflerini geçtiğini sözlerine ekledi.

Hububat Bakliyat ihracatçıları 175 ülkeye gıda ihracatı

Başkan Mahsum Altunkaya 2021 yılında toplam 175 ülkeye yönelik sektörel ihracat gerçekleştirildiğini de ifade ederek “Bütün sektörler için olduğu gibi bizim sektörümüz için de 2020’nin ardından 2021 yılı bir hayli zorlu geçti. Pandemiyle başlayan lojistik sıkıntıların yanı sıra yükselen hammadde fiyatları ve pandemiye bağlı olarak ülkelerin aldığı önlemler ihracatçılarımızı olumsuz etkiledi. Bizler de bu süreçte elimizden gelenin fazlasını da yaparak 2021 hedeflerini yakaladık ve bu süreçte Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 175 ülkeye sektörel ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Ortadoğu liderliğini korudu

2021 yılında Türkiye genelinden toplam 9 milyar 156 milyon 452 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında en büyük payı 2 milyar 944 milyon 357 bin dolarla Güneydoğu Anadolu’nun aldığını vurgulayan Başkan Altunkaya “Bölge ihracatçılarımız 2021 yılında Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Afrika, Amerika, Avrupa Birliği, Asya ve Okyanusya ülkeleri, Eski Doğu Bloku Ülkeleri, diğer Avrupa ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ülkelerine ihracat gerçekleştirmiştir. Ülke grupları bazında değerlendirdiğimiz zaman ilk sırada toplam ihracatımızın yüzde 54,3 kısmı olan 1 milyar 604 milyon 665 bin dolarla Ortadoğu Ülkeleri gelmektedir. İkinci sırada ise yüzde 26,3’lük pay ve 776 milyon 191 bin dolarlık ihracatla Afrika Ülkeleri, üçüncü sırada ise yüzde 10,9 pay ve 322 milyon 991 bin dolarlık ihracatla Amerika ülkeleri gelmektedir. Bu süreçte Avrupa ülkelerine toplam 109 milyon 673 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik” dedi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, Suriye, İran ve Cibuti

Ülke bazlı ihracatta ise ilk sıralarda yer alan ülkelerin Irak, Suriye, İran, Cibuti, Birleşik Devletler, Venezüella, Somali, Benin ve Angola olduğunu ifade eden Altunkaya “2021 yılında Irak en önemli pazarımız olma özelliğini korudu. Bu süreçte toplam ihracatımızın yüzde 31,2’lik bölümü olan 921 milyon 846 bin dolarlık ihracat Irak’a yapıldı. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında ikinci sırada ise 261 milyon 83 bin dolarla Suriye yer alırken Suriye’yi toplam 177 milyon 744 bin dolarla İran takip etti. Bu süreçte Cibuti’ye 152 milyon 552 bin dolar, Birleşik Devletlere 144 milyon 197 bin dolar, Venezüella’ya 137 milyon 164 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik” dedi.

İhracat şampiyonları makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ürün bazlı ihracatta ilk sıraları makarna, bitkisel yağlar, buğday unu ve bisküvipastalık ürünler aldı. Ürün bazlı ihracatı da değerlendiren Başkan Mahsum Altunkaya “Bölgemizden ihracatçılarımız 2021 yılında 588 milyon 118 bin dolarlık makarna, 538 milyon 770 bin dolarlık bitkisel yağlar, 504 milyon 128 bin dolarlık buğday unu ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu ürünlerimizin dışında bölgemizden 175 ülkeye makarna, bitkisel yağlar, buğday ununun yarı sıra bisküvipastalık ürünler, kakaolu mamuller, yem çeşitleri, margarin, irmik, yağlı tohumlar ve mamulleri, şeker ve şekerleme mamulleri, bulgur, mercimek, nohut, baharat çeşitleri, zeytinyağı ve türevlerinin yanı sıra fasulye ve diğer ürünlerimiz ihraç edilmiştir” dedi.

Hububatçılar sektörel ihracatın Gaziantep ve Güneydoğu’da lideri

Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sektörel bazda en fazla ihracat gerçekleştiren birliğin 2 milyar 952 milyon 537 bin dolarla Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Altunkaya “Birliğimiz GAİB bünyesinde bulunan dört birlikten birisi olan sektörel bazda değerlendirildiğinde GAİB bünyesinden ihracat gerçekleştiren en büyük birlik olma özelliğini taşımaktadır. Bu anlamda bütün bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

İhracatçılar Gulfood Dubai 2022’ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2022 yılının ilk toplantısında yeni hedefleri belirlediğini de ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya “Şu anda sektör olarak en büyük önceliğimiz, 1317 Şubat 2022 tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek olan Dubai Gulfood 2022 Fuarı. Fuarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ülke genelinden yaklaşık 200 firmanın katılacağı fuara dünya genelinden beş binin üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Burada Türkiye adeta milli katılım gerçekleştiriyor ve fuara katılım sağlayan çok sayıda firmaya sahip ülke olma özelliğini göstermekte. Bölgemizden de yüksek oranda katılım bekliyoruz. Dubai Gulfood 2022 Fuarı sektörel ihracatımız için büyük önem taşıyor.Gıda firmalarına global pazarlarda yenilikleri ve yeni pazarları sunan Gulfood Dubai Fuarı 1317 Şubat 2022 yılında kapılarını misafirlerine açacak. Bizlerde bu fuarda yerimizi alarak yenilikçi ürünlerimizi dünya pazarlarında görücüye çıkaracağız” dedi

Sürdürülebilir İhracatın Altyapısını Oluşturuyoruz

2022 yılı içerisinde yenilikçi ürünlerin yanı sıra mevcut pazarlarda ki Pazar paylarını da arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Altunkaya yeni pazarlar içinde önemli projeler geliştirdiklerinin altını çizdi. Sürdürülebilir ihracat hedeflediklerini de belirten Altunkaya pandemiyle değişen dünya ticaretinde gerek ülke gerekse bölge ihracatçılarının bu dönüşüme hızlı ayak uydurmasında da birlik olarak gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

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