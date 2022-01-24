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Gaziantep’te pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş alanına döndü Kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü Onlarca araç hurdaya döndü

İHA

Gaziantep'te üzerinde biriken yoğun kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü. Çatı, park halindeki otomobillerin üzerine çökerken ortalık savaş alanına döndü.

Gaziantep’te pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş alanına döndü Kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü Onlarca araç hurdaya döndü

Gaziantep’te üzerinde biriken yoğun kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü. Çatı, park halindeki otomobillerin üzerine çökerken ortalık savaş alanına döndü.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesinde yaşandı. Gaziantep’te dünden beridir etkili olan kar yağışı, uzay çatılı pazar yerinin çatısına yoğun miktarda kar birikmesine neden oldu. Üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı, büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallede büyük bir korkuya neden olan çökme, ortalığı savaş alanına çevirdi. Pazar yerine park edilen çok sayıda otomobil hurdaya dönerken pazar yeri çevresindeki iş yerlerinde çalışan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çok sayıda araç hurdaya döndü
Bölge ikinci bir çökme ihtimaline karşı güvenlik çemberine alırken ekipler, çöken pazar yerinin altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ediyor. Araçlarının pazar yeri altında kaldığını öğrenen çok sayıda vatandaş olay yerine geldi. Otomobillerini hurdaya döndüğünü gören vatandaşlar büyük şok yaşarken polis ekipleri de vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Vali Davut Gül de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
UMKE ekiplerinin bölgede kontrol çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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