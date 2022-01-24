Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Gaziantep’te pazar yerinin çökme anı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Gaziantep’te pazar yerinin çökme anı kamerada

İHA

Çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Gaziantep’te pazar yerinin çökme anı kamerada

Gaziantep’te üzerinde biriken yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöken pazar yeri çatısının çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Pazar yerindeki bir iş yerine giren kadının çökme olayından kıl payı kurtulması görüntüye yansıdı.
Gaziantep’te üzerine biriken kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalığı savaş alanına çeviren çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. Pazar yeri altında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, çökme anını saniye saniye kaydetti. Çökmeden saniyeler önce iş yerine giren bir kadının saniyelerle kar kültesi altında kalmaktan kurtulması görüntülere yansıdı. Görüntüde, kadının iş yerine girmesinden saniyeler sonra çatının çöktüğü ve iş yerinin önündeki arabaları hurdaya çevirdiği, iş yerinin önünün karla ve çöken çatı parçalarıyla kapandığı anlar yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş alanına döndü Kar kütlesine dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü Onlarca araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Gaziantep’te pazar yeri çatısı çöktü, ortalık savaş ...
Güneydoğu Anadolu'da en fazla ihracat hububat ve bakliyat sektöründe 2021’de 175 Ülkeye Bölgeden 2 Milyar 952 Milyon 537 Bin Dolarlık Gıda İhracatı Güneydoğulu İhracatçılar Gulfood Dubai 2022’ye Çıkarma Yapmaya Hazırlanıyor 2021’de Bölgeden En Fazla Makarna, Bitkisel Yağlar ve Buğday Unu İhraç Edildi 2021’de en çok Irak, Suriye, İran ve Cibuti’ye ihracat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Güneydoğu Anadolu'da en fazla ihracat hububat ve ...
Gaziantep'te 175 kırsal mahallenin yolu kapandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 175 kırsal mahallenin yolu kapandı
Gaziantep Araban karayolu ulaşıma yeniden açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep Araban karayolu ulaşıma yeniden açıldı
Gaziantep’te kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te kar yağışı etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te madde bağımlısı genç pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı Madde bağımlısı genç pompalı tüfekle 3 arkadaşını yaraladı Yaralı gence kardeşinden şok sözler: “İyi oldu, ölün gelseydi”
YEREL HABERLER Gaziantep'te madde bağımlısı genç pompalı tüfekle ...
İslahiye’de mahsur kalan hastaların imdadına devlet yetişti
YEREL HABERLER İslahiye’de mahsur kalan hastaların imdadına devlet ...
Gaziantep’te karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te karla mücadele devam ediyor
Gaziantep’te yürekleri ısıtan kartopu savaşı Trafik polisleriyle çocukların kartopu savaşı kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep’te yürekleri ısıtan kartopu savaşı Trafik ...
Araban’da mahsur kalan hastaların imdadına belediye yetişti Ambulans giremedi, hastaları iş makineleri aldı
YEREL HABERLER Araban’da mahsur kalan hastaların imdadına belediye ...
Şahinbey Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor
Gaziantep Büyükşehir, bin 600 saha personeli ve 562 araçla vatandaşın yardımına koşuyor Yolda kalan vatandaşlara ek toplu ulaşım hizmeti veriliyor
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir, bin 600 saha personeli ve 562 ...
AFAD ve jandarma mağdur vatandaşların imdadına yetişti Doğum sancısı çeken kadının yardımına AFAD’ın paletli ambulansı koştu Kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen 90 yaşındaki Mustafa Şenkaya’yı jandarma hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER AFAD ve jandarma mağdur vatandaşların imdadına ...
Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na Ahmet Karakuş 3’üncü kez seçildi
YEREL HABERLER Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na ...
İslahiye’de yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER İslahiye’de yoğun kar yağışı
Gaziantep´te kar yağışıyla sokaklar boşaldı, otoyol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep´te kar yağışıyla sokaklar boşaldı, otoyol ...
Gaziantep’te kamu görevlilerine idari izin
YEREL HABERLER Gaziantep’te kamu görevlilerine idari izin
Gaziantep´te kar yağışıyla sokaklar boşaldı, otoyol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep´te kar yağışıyla sokaklar boşaldı, otoyol ...
Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı Ekipler donmak üzere olan yaralı köpeği kurtardı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye ekipleri sokak hayvanlarını ...
TAG Otoyolunda ulaşıma kar engeli TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri araç geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER TAG Otoyolunda ulaşıma kar engeli TAG Otoyolu ...
Gaziantep’te kar yağışı şiddetini arttırdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kar yağışı şiddetini arttırdı
Karlı yolları yaban hayvanları için aştılar Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Karlı yolları yaban hayvanları için aştılar Yaban ...
Küçük çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada Küçük çocuk ölümden santimlerle kurtuldu Ölüme doğru koşan çocuk ezilmekten şans eseri kurtuldu Küçük çocuğu ezmek üzere olan ticari aracı kamyonet durdurdu
YEREL HABERLER Küçük çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada Küçük ...
Araban’da yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Araban’da yoğun kar yağışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.