Evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Suriye uyruklu ailenin çocukları Osman Halil (4) ve Handan Halil (6) hayatını kaybetti.

Kahvelipınar Mahallesi´nde öğle saatlerinde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşayan Suriyeli çift, çocuklarını içeride bırakarak dışarıya çıktı. Bu sırada evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Osman Halil ve Handan Halil´in cansız bedenleriyle karşılaştı. Dumandan zehirlenerek öldükleri belirlenen 2 çocuğun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-01-24 14:10:55



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