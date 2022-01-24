Emniyet müdürlüğünün kapı girişi çatısına düşen kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün giriş kapısının damı çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle çökme tehlikesi yaşarken, kar kütleleri vinç yardımıyla temizleniyor.

Gaziantep’te etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı çatılar çökerken, İl Emniyet Müdürlüğünün giriş kapısının damı da çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle çökme tehlikesi geçirdi. Çatıda biriken kar kütleleri uzun bir fırça yardımıyla temizlenmeye çalışılırken, giriş binasının damının üzerinde biriken kar yığınları da vinç yardımıyla temizleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.