Lokanta tentesi çöktü; o anlar kamerada

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te bir lokantanın tentesi, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Bu sırada yolda yürüyen 2 kişinin, son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İncilipınar Mahallesi´ndeki bir lokantanın tentesi öğle saatlerinde, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Çökme anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yoldan geçen 2 kişinin de çöken tentenin altına kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-01-24 17:49:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.