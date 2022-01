Cahide karda can dostların yanında

Gaziantep’te, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için yaklaşık 2,5 tona yakın mama ve yemek artığı, kuşlar için ise 5 farklı noktaya 500’er kilo yem dağıttı.

Gaziantep’te kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Dernek üyeleri sokak hayvanlarının yoğun yaşam mücadelesi verdiği alanlarda oluşturulan beslenme odaklarına her gün düzenli bir şekilde yiyecek bırakıyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Dülük Baba, Alleben Göleti civarında bulunan kedi ve köpekler, Şehreküstü Meydanı, Kırkayak Parkı, Maarif Kavşağı, TamMed Hastanesi civarı, cami avlularında ise güvercinler için yem atılarak onların beslenmesi sağlanıyor. Gaziantep'in çeşitli noktalarında kedi ve köpekler için yaklaşık 2,5 tona yakın mama ve yemek artığı, kuşlar için ise 5 farklı noktaya 500’er kilo yem dağıtan ve su bırakan dernek görevlilerinin etrafını saran hayvanlar, adeta onlara teşekkür etti. Açlıktan ve soğuktan perişan haldeki canları besleyen dernek üyeleri onlar için korunaklı yerlere üşümemeleri için battaniyeler serdiler. Hasta ve yavrular da tedavi ve koruma amaçlı derneğin Karakız Barınağı’na alındı.

CAHİDE Derneği Onursal Başkanı Av. Cengiz Bayram, “Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı unutmamalı, onlara sahip çıkmalıyız. Biz, dernek olarak sokak canlarını ücretsiz tedavi etmenin yanı sıra zaten Gaziantep'teki birçok noktaya mama ve su bırakıyorduk. Kar ve soğuk havanın etkili olduğu şu günlerde buna daha çok önem veriyoruz. Karın yolları kapattığı yerlere ulaşmaya çalışırken, bizim de aracımız bozuldu. Ancak yine de farklı bir araç ile onlara ulaşmayı başardık. Diğer yandan kar barınak yolumuzu da kapattı. Araçlarla yolları açtırıp onlara ulaşabildik. Hava şartları gerçekten çok zorluyor. Ancak biz her gün yılmadan düzenli besleme yapmaya devam edeceğiz. Zor günlerde herkesin duyarlı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu mücadelemizde isteyenler bize mama göndererek destekte bulunabilirler. Her evde yemek sonrası sofralarda kalanlar oluyor, ekmekler, yemek artıkları bir kap içinde çevreyi kirletmeyecek şekilde bırakılabilir. Böylece sokaktaki kedi, köpek ve kuşlar aç ve susuz kalmamış olur“ diye konuştu.

