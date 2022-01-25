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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar Araban’da hayatı olumsuz etkiliyor

İHA

Kar Araban’da hayatı olumsuz etkiliyor

Gaziantep’in Araban ilçesine yıllar sonra yağan yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kırsal mahallelerde yollar ve çatılar karla kaplanırken vatandaşlar yağan karı güçlükle temizliyor.
Gaziantep’in Araban ilçesinde yıllar sonra etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağan kar evlerin çatıları ile kırsal mahalle yolların kaplarken Araban Belediyesi ekipleriyle vatandaşlar yağan karı temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Evlerin çatılarında biriken karı temizlemek için kolları sıvayan vatandaşlar, kar yağışının hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu ifade etti.
“Toprak suya doydu”
İlçeye bağlı Körhacıobası Mahallesi’nde yaşayan Yusuf Karataş, yarım asrı aşkın süredir bu denli yoğun kar yağdığını söyledi. Günlerdir devam eden yoğun kar yağışıyla toprağı suya doyurduğunu aktaran Karataş, “Arabanlı çiftçi olarak şahsen ben Araban Ovası’na yağan karı ‘Beyaz Altın’ olarak değerlendiriyorum. Elbette günlerce süren yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte bazı zorluklar yaşayacağız ama kar berekettir. Ne kadar yağarsa o kadar iyidir. Allah’ın rahmetinden şikayetçi olmamamız gerek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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