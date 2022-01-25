Yedi Başak'tan 'acil yardım' çağrısı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye’de yaşanan drama dikkat çekerek, acil yardım çağrısında bulundu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye’de yaşanan drama dikkat çekerek, özellikle soğuk kış günleri için kışlık acil yardım çağrısında bulundu. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, “Son yılların en ağır kışını yaşıyoruz. Sıcak evlerimizden kar manzaralarını izlemek güzel olabilir ancak çadırlarda yaşam şartları eskiye oranla daha da zorlaştı. Çocuklar donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Anneleri çocuklar soğukta donmasınlar diyerek onları sabaha kadar uyanık tutup, yürüyüş yaptırıyorlar. Komşumuz Suriye’deki iç savaş ve şiddet ortamı vahim bir insani krize sebep oldu. Milyonlarca insan ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesi de savaştan dolayı engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Savaşın ardından ağır kış koşulları ile karşı karşıya kalan Suriyeliler, çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Yakacağı ve ısınma imkânları olmayan birçok insan her gün donma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Kamplara ulaştırdığımız yardımlar sadece un, kömür olmuyor çadırlarda yaşayan mazlumlara umut oluyor. Hayata tutunmaları için destek oluyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Türkiye’deki hayırseverlere yardım çağrısında bulunuyoruz. Acil olarak kömür, battaniye ve una ihtiyaç duyuluyor. Bir torba kömür 75 TL , 50 kg bir çuval un 300 TL, battaniye tek kişilik 75 TL, çift kişilik 140 TL. Bağışlarınızı www.yedibasak.org.tr adresinden online olarak yapabilirsiniz, dilerseniz kurumsal hesaplarımızdan banka yoluyla da yapabilirsiniz. TR14 0020 9000 0015 9591 0000 01 Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Açıklama: Suriye Acil Yardım İletişim 0553 886 77 77. Bağışçıların katkısıyla hazırlanan yardımlar Suriye’de çadırlarda yaşayan muhtaç insanlara kömür, battaniye, bot, mont, gıda kolisi ve un olarak ulaştırıldı. İyiliğin yeryüzünde egemen olması için çalışan Yedi Başak çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor" dedi.

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