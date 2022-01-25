Duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1,5 milyon liralık altın çaldılar



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, bir iş yerinin tuvalet duvarını kırıp, yandaki kuyumcu dükkanına giren 4 kişi, 1,5 milyon liralık altını alıp, kaçtı.

Gaziler Caddesi´nde sabahın erken saatlerinde bir ayakkabı mağazasına giren 4 şüpheli, balyozla tuvalet duvarını kırarak bitişikteki İbrahim Halil İdiz´e ait kuyumcu dükkanına geçti. Yüzlerinde maske olan şüpheliler, yaklaşık 1,5 milyon liralık altını alıp kaçtı. Sabah iş yerine gelen İdiz, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaptı, hem dükkandaki hem de bölgedeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

AYAKKABI KUTUSU İLE KAMERAYI KAPATMIŞ

Ayakkabı dükkanının sahibi İbrahim Çelik, olayın olduğu sabah dükkana girdiklerinde öğrendiklerini söyledi. 4 şüphelinin önce kendi dükkanına ardından da tuvalet duvarını balyozla kırıp kuyumcu dükkanına girdiklerini belirten Çelik, "Sabah erken saatlerde bizim dükkana girmişler. Buradan tuvalet kısmına giriyorlar. Tuvaletteki duvarı balyozla kırıp kuyumcuya ulaşıyorlar. İçeri 4 kişi giriyor, birisi gelip ayakkabı kartonu ile kamerayı kapatıyor. Komşumuzun zararı fazla. İnşallah hırsızlar bir an önce bulunur" diye konuştu.

Polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-01-25 15:00:16



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