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Çocuklarını göremediği için bunalıma giren baba intihar etti Bir yıl önce intihar eden eşiyle aynı kaderi paylaştı Evlat hasretine dayanamayan baba intihar etti 4 çocuk babasının acı ölümü

İHA

Gaziantep'te 4 çocuğunu göremediği için bunalıma giren 38 yaşındaki Ali Yıldırım, arkasında not bırakarak evde bulunan av tüfeğiyle canına kıydı. Bir yıl önce intihar eden eşiyle aynı kaderi paylaşan Yıldırım'ın ağabeyi Veli Yıldırım, eşinin ailesinin çocuklarını ona göstermediğini söyledi.

Çocuklarını göremediği için bunalıma giren baba intihar etti Bir yıl önce intihar eden eşiyle aynı kaderi paylaştı Evlat hasretine dayanamayan baba intihar etti 4 çocuk babasının acı ölümü

Gaziantep’te 4 çocuğunu göremediği için bunalıma giren 38 yaşındaki Ali Yıldırım, arkasında not bırakarak evde bulunan av tüfeğiyle canına kıydı. Bir yıl önce intihar eden eşiyle aynı kaderi paylaşan Yıldırım’ın ağabeyi Veli Yıldırım, eşinin ailesinin çocuklarını ona göstermediğini söyledi.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 3 erkek bir de kız çocuğu sahibi olan Ali Yıldırım’ın eşi Duygu Yıldırım bir yıl önce intihar etti. Eşinin intiharından sonra 4 çocuğu eşinin ailesinde kalan Yıldırım, psikolojikler sorunlar yaşamaya başladı. Eşinin ailesinin çocukları ona göstermemesinden dolayı bunalıma giren Yıldırım, çocuklarının velayetini almak için dava açtı. Bir yıldan beridir hukuk mücadelesi de veren acılı baba, bir yıl boyunca hiçbir çocuğunu göremedi. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte yaşadığı eve gelen Yıldırım, evde bulunan av tüfeğiyle kafasına sıkarak intihar etti. Tüfek sesi üzerine içeriye giren annesi oğlunu yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekibi, 4 çocuk babasının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yatağının üzerine not bırakıp canına kıydı
Cenaze polis ekipleri ile Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden talihsiz babanın yatağının üzerine intihar etmeden not bıraktığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığına vermek için eşinin ailesi hakkında hazırladığı şikayet dilekçesine not yazan Yıldırım, notu yatağının üstüne bıraktı. Yazdığı notta eşinin vefatından sonra bunalıma girdiğini belirten Yıldırım notta, “Kendime yeni geldim. Bu yüzden yeni şikayetçi oldum. Eşimin babaannesi en son eşimin ailesine ‘Allahtan korkun gelin bu yuvayı yıkmayın’ demişti” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklarını görmemeye dayanamadı, intihar etti”
İntihar eden babanın ağabeyi Veli Yıldırım, kardeşinin eşinin de bir yıl önce intihar ettiğini belirtti. Eşinin ölümünün ardından kardeşinin çocuklarını göremediğini vurgulayan Yıldırım, “Çocuklarını almak için dava açmıştı. Bugünde mahkemesi vardı. Ayrıca savcılığa da başvurmuş. Onlarda görme iznini vermemişler. Nere gittiyse bir türlü çocukları göstermediler. O dayanamadı. Eşinin ailesi çocukları ona göstermiyordu. Bir türlü müsaade etmediler. Ne kaynanası ne de kayınbabası müsaade etmedi. Bir kere görse rahatlayacaktı. O da dayanamayıp bugün intihar etti. Bugün akşama kadar adliyedeydi. Davası 5 ay sonraya ertelenmiş. Çocuklarını bir kere görmek istedi o da kısmet olmadı. Babamın eskiden kalma av tüfeğiyle canına kıyıyor. Annemde geçen bana ‘Bu çocukta bir şeyler var. Kendisine bir şey yapmasın’ demişti ama biz inanmadık. Bende engelliyim. Çok müdahale edemedim. Hep yanında olmaya çalıştım ama bugün olamadım” diye konuştu.
Polis ekipleri hayatını kaybeden Yıldırım’ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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