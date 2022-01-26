TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı TAG Otoyolu'nun Gaziantep kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kısmı, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, gece saatlerinde tekrar yoğunluğunu arttırdı. Kar yağışının etkisini arttırması ile beraber özellikle yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta binlerce aracın mahsur kaldığı TarsusAdanaGaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kısmı da yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için trafiğe kapatıldı. Kentte gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı beklendiği için söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Yolun sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldığını ve saatlerdir beklediklerini ifade eden bazı sürücüler, yol açma çalışmalarının hızlandırılmasını beklediklerini söylediler.

Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kısmının yapılacak yol açma ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.