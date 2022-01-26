Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi ‘Periyodik Muayene’ başvuruları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi ‘Periyodik Muayene’ başvuruları başladı

İHA

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi ‘Periyodik Muayene’ başvuruları başladı

Türkiye’nin yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji’nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde sayaç ve transmitter faaliyetleri gösteren Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene başvurularının başladığını duyurdu.

Doğal gaz sayaçlarında kanunen periyodik olarak yapılması gereken muayeneler için başvurular tüm ülkede başladı. Kalibrasyon merkezi, dağıtım şirketleri ve tüketicileri ekstra maliyetten kurtarılması, çevrenin ve tüketicinin korunması noktasında büyük bir rol oynuyor. Zorlu Enerji’nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki uluslararası standartlarda çalışan Kalibrasyon Merkezi, bu kapsamda doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene, şikâyetli muayene ve arızalı muayene bakımları için sayaçları kabul etmeye başladı. Enerji şirketi, evsel doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunu ve RMSA/B/C tipi istasyonlarda yer alan basınç ve sıcaklık transmitter kalibrasyonlarını çok hassas cihazlarla gerçekleştirerek sertifikalandırıyor.

Konu hakkında şu açıklama yapıldı:
Söz konusu Kalibrasyon Merkezi, kalibrasyon ve ayar hizmetini yönetmelik ve mevzuatlar dahilinde teknik şartnamelere uygun, güvenilir bir şekilde gerçekleştirirken detaylı raporlama (SAPISU / Fiori / Mobil) ile sayaçların zamanında teslim edilmesini ve raporlama süreçlerini kalibrasyon işleminin tamamlanmasıyla birlikte aynı anda sağlıyor.

Metodolojiler referansında dağıtım şirketlerine geri bildirimlerde bulunuluyor
Enerji şirketi, kalibrasyon için getirilen tüm sayaçların kontrolünü titiz bir şekilde gerçekleştirirken varsa sayaç müdahalelerini tespit ediyor ve izlenecek süreç ile ilgili müşteriyi bilgilendiriyor. Ayrıca periyodik muayene, arıza, kalibrasyon talebi konularında laboratuvara gelen on binlerce sayacın teknik kriterlerini göz önünde bulundurarak veri kümesi oluşturan Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, elektronik ortamda hazırlanan bu veriler üzerinden farklı değişkenleri göz önünde bulundurarak bilimsel metodolojiler referansında dağıtım şirketlerine geri bildirimlerde bulunuyor. Kalibrasyon Merkezi yetkilileri, doğal gaz dağıtım bölgesi yetkililerini ziyaret ederek yasal metroloji, mevzuat, balans yönetimi, kalibrasyon sonrası sayaç performansı, ömür analizi ve diğer teknik hususlar konusunda birebir olarak geniş kapsamlı bilgilendirme yapıyor.

Başvurular şubat ayının sonuna kadar devam edecek
Zorlu Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği’nde belirtilen elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yaptırılması gerekliliğini hatırlatırken son başvuru tarihinin periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın şubat ayının son gününe kadar olduğunu da belirtiyor.

Dağıtım şirketi ve OSB’lerin periyodik bu muayenelerini düzenli olarak yaptırması gerekiyor. Bu kapsamda başvurular il müdürlükleri aracılığıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın BAMS (Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi) projesi kapsamında internet üzerinden yapılabiliyor. Enerji şirketinin Kalibrasyon Merkezi’ne periyodik muayene veya şikayetli muayene sayaç başvurularının takip numarası bildirilerek süreç başlatılıyor.

Enerji şirketinin Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz sayaçlarının Periyodik Muayene, Şikâyetli Muayene ve arızalı muayene kapsamındaki sayaçlar için 2021 yılında tam kapasite faaliyet gösterdi. Bu yıl da Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) aldığı akreditasyon yeterliliğiyle; metot geliştirmeleri, ölçüm belirsizliği gibi konularda uluslararası laboratuvarların seviyesinde olduğunu kanıtlayarak, teknik ölçümlerindeki gelişmeleri uluslararası platforma taşımaya yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı TAG Otoyolu'nun Gaziantep kısmı yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER TAG Otoyolu trafiğe kapatıldı TAG Otoyolu'nun ...
Çocuklarını göremediği için bunalıma giren baba intihar etti Bir yıl önce intihar eden eşiyle aynı kaderi paylaştı Evlat hasretine dayanamayan baba intihar etti 4 çocuk babasının acı ölümü
YEREL HABERLER Çocuklarını göremediği için bunalıma giren baba ...
Ambulansta refakat ettiği eşini kendisinin vurduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ambulansta refakat ettiği eşini kendisinin vurduğu ...
Şahin Gaziler Caddesi’nde incelemelerde bulundu Gaziler Caddesi’nin revizyonu için çalışmalar başlayacak
YEREL HABERLER Şahin Gaziler Caddesi’nde incelemelerde ...
Madde bağımlısı koca tartıştığı iki çocuk annesi eşini av tüfeğiyle öldürdü Eşini öldüren koca ifadesinde "Eşim intihar etti" dedi
YEREL HABERLER Madde bağımlısı koca tartıştığı iki çocuk annesi ...
Gaziantep'te kamu mesaisi 16.00'da bitecek Vali Gül, yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarındaki mesainin saat 16.00'da biteceğini açıkladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kamu mesaisi 16.00'da bitecek Vali Gül, ...
Duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1,5 milyon liralık altın çaldılar
YEREL HABERLER Duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1,5 milyon ...
Gaziantep’te 1,5 milyon TL’lik film gibi kuyumcu soygunu 10 saatte 1,5 kilo altın çaldılar Okul bahçesinden dükkana, dükkanın lavabosundan kuyumcuya girdiler Kuyumcuya giren 4 hırsız 1,5 kiloluk altınla kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 1,5 milyon TL’lik film gibi kuyumcu ...
Duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1,5 milyon liralık altın çaldılar
YEREL HABERLER Duvarını delerek girdikleri kuyumcudan 1,5 milyon ...
Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini başka bir UMKE ekibi kurtardı UMKE ekibi kara saplandı, imdadına başka UMKE ekibi yetişti Kara saplanan UMKE ekibi köylülerin desteğiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Hasta almaya giderken kara saplanan UMKE ekibini ...
Tahmazoğlu kan vererek kan bağışı çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Tahmazoğlu kan vererek kan bağışı çağrısında bulundu
Yavuzeli’nde 20 Yataklı ilçe hastanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Yavuzeli’nde 20 Yataklı ilçe hastanesi hizmete açıldı
Fadıloğlu: “Şehit Mehmet Kamil, çok önemli bir şahsiyettir”
YEREL HABERLER Fadıloğlu: “Şehit Mehmet Kamil, çok önemli bir ...
Gaziantep FK’da transfer çalışmaları devam ediyor Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: “Taraftarımızın içi rahat olsun, transfer çalışmalarımız devam ediyor” “Antalyaspor maçında penaltımız verilmedi”
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da transfer çalışmaları devam ...
Yedi Başak'tan 'acil yardım' çağrısı
YEREL HABERLER Yedi Başak'tan 'acil yardım' çağrısı
İslahiye’de iş yerlerinin tenteneleri karın ağırlığına dayamayarak çöktü İş yeri sahibi tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER İslahiye’de iş yerlerinin tenteneleri karın ...
Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu Kopan elektrik teli küçük çocuğu komalık etti Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu Kopan ...
Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor Karla mücadele çalışmaları helikopter destekli sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık ...
Kar Araban’da hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Kar Araban’da hayatı olumsuz etkiliyor
Cahide karda can dostların yanında
YEREL HABERLER Cahide karda can dostların yanında
ANKA hastanesi karda evlere sağlık hizmeti götürüyor
YEREL HABERLER ANKA hastanesi karda evlere sağlık hizmeti götürüyor
Yangında ölen iki kardeşi Vali Gül son yolculuğuna uğurladı Vali Davut Gül, yangında ölen kardeşlerin önce cenaze namazını kıldı sonra da tabutlarına omuz verdi Gaziantep'te yangın faciası
YEREL HABERLER Yangında ölen iki kardeşi Vali Gül son yolculuğuna ...
Lokanta tentesi çöktü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Lokanta tentesi çöktü; o anlar kamerada
6 Avrupa ülkesinden eğitimciler Gaziantep'te ağırlandı
YEREL HABERLER 6 Avrupa ülkesinden eğitimciler Gaziantep'te ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.