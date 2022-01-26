Kılıç, Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 89. yıldönümünü kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep’e gelişinin 89. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir kahramanlık örneği göstererek destan yazan Anteplilerin yaptığı kahramanlıkları göz ardı etmeyerek 89 yıl önce Gazi şehre geldiğinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “26 Ocak 1933 tarihinde yaşanılan heyecan ve coşkuyu bugün aynı duygularla bizler yaşıyoruz” dedi.

Kılıç, “Antep halkı Kurtuluş Savaşında milli mücadelenin temelini oluşturan büyük bir kahramanlık destanı yazarak tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu mücadelenin en yakın tanığı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Şehrimizi 26 Ocak 1933 tarihinde teşrifleriyle onurlandırmıştır. Gazilik unvanı şehrimize kolay verilmemiştir. Antepliler 6317 vatan evladını şehit verme pahasına da olsa bu topraklardan hiçbir zaman vazgeçmedi. Memleketimizin her köşesinde Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve bu topraklar için kanını döken nice şehitlerin ve kahramanlarımızın anıları yatmaktadır. Tarihi şanla şerefle dolu Gazi Şehrimizin bir bireyi olmanın ve bu şehir için hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyorum. Gaziantepliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk’üm diyen her kasaba her şehir Antep’i örnek olarak alabilirler” övgüsüne mazhar olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimizi teşriflerinin 89. yıl dönümü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, vatan için canını vermekten kaçınmayan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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