TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (3)

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GAZİANTEP YÖNÜNDEN DE KAPATILDI

Gazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta binlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu, Gaziantep yönünden de kapatıldı. Osmaniye yönüne gitmek için yola çıkan araçlar, otoyol girişinde durdurularak geldikleri yöne geri gönderildi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-01-26 10:01:43



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