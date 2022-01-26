TAG Otoyolu'nun, Osmaniye- Gaziantep bölümü kapatıldı (4)

Donmak üzere olan 2 kişiyi AFAD kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OTOYOL ARAÇ TRAFİĞİNE AÇILDI

Gazintep'te gece saatlerinde başlayan ve tüm gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle saat 04.00 sıralarında trafiğe kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu, saat 10.30 sıralarında otobüs ve araç trafiğine açıldı. Otoyol girişinde denetim yapan ekipler, ağır tonajlı araçlar ile kar lastiği olmayanların geçişine izin vermiyor.

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-01-26 11:38:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.