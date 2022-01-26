Belediye Başkanı Doğru’dan kar mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, kar yılının var yılı olduğunu belirterek, “kar, saflıktır, temizliktir, aktır. Ve her şeyden önemlisi berekettir” dedi.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ’’Sosyal hayatımızı olumsuz etkilese de asla sitem etmeyin. Çünkü kar, saflıktır, temizliktir, aktır. Her şeyden önemlisi berekettir. Büyüklerimiz, ‘’Kar yılı Var yılı’’, yani varlık yılı demiştir. Varsın bereket yağmaya devam etsin. 7/24 yanınızda ve hizmetinizde olacağız. Kar yeniden başladı’’ ifadelerine yer verdi.

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