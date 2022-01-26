TAG otoyolu çift yönlü trafiğe açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kısmı çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı. Trafiğe tekrar açılan TAG Otoyolu Gaziantep kısmındaki ulaşım, yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlanıyor.
Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, gece saatlerinde tekrar yoğunluğunu arttırdı. Kar yağışının etkisini arttırması ile beraber özellikle yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta binlerce aracın mahsur kaldığı TarsusAdanaGaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kısmı da yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatılmıştı.
TAG Otoyolu tekrar trafiğe açıldı
Sabah erken saatlerde yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan TarsusAdanaGaziantep Otoyolu'nun Gaziantep kısmı, öğle saatlerinden önce yapılan yol açma ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Trafiğe tekrar açılan TAG Otoyolu Gaziantep kısmındaki ulaşım yoğun sis nedeniyle kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlanıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.