Büyükşehir, yüksek kar yükünün oluştuğu şehirlerarası otobüs terminali’nde önlem aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte kar yükünün arttığı Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde önlem aldı.

Gaziantep’te günlerdir devam eden ve günlük hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışına karşı sahada mücadeleler sürerken bir önlem de Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde alındı. Çatıdaki kar yükünün kontrol edilebilmesi için terminal merkezindeki gişe salonunda şeritle ayrılan alanlara girişe izin verilemezken, diğer bölgelerde ise işleyiş olağan seyrinde sürdürülüyor. Biletlerini alan vatandaşların beklemelerine izin verilmeden peronlara yönlendirerek, bina içindeki yığılmalar çevre alanlara yayılıyor.

Seferlerde bir aksama yaşanmazken, terminale otobüs giriş ve çıkışları ise olağan seyrinde sürüyor. Bilet satışları ise online veya bilet gişelerinde gişe sorumluların yardımıyla biletlemeye uygun alanlarda yapılıyor.

GBB Zabıta Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü’nün kontrolünde sağlanan tedbirler kar yağışının durumuna göre kontrollü olarak sürdürülecek. Çatıdaki kar yükünün boşaltılması ve alınabilecek önlemlerle ilgili zabıta ekipleri teknik incelemelerini sürdürüyor.

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