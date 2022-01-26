Esnaftan Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür

Son günlerde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma ve kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na esnaf teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabahın ilk ışıkları ile birlikte şehrin en işlek caddelerinde ve kaldırımlarında yapılan kar temizleme çalışmalarını inceledi. Gece, gündüz demeden fedakarca karla mücadele çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi ekipleri, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor. Karla mücadele çalışmalarını denetleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ekiplere kolaylıklar dilerken de esnafta yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



“Kar temizleme çalışmalarımız sürüyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ulaşım ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz gerek şehir merkezinde gerekse kırsaldaki ilçelerimizde sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüler. Trafikte herhangi bir aksama söz konusu değil. Bütün ana yollarımız ulaşıma, trafiğe açık. Böyle bereketi bizlere lütfettiği için Allah’a şükrederken, çalışan fedakar ekiplerimize de teşekkür ederek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Cenabı Allah mahcup etmesin, bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık kılsın” dedi.

Esnaf ile bir araya gelerek sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Esnafımız kar yağışından olumsuz etkilenmesinler diyerek onların iş yerlerinin önlerini temizliyoruz. Esnafımız işyerlerine rahat gidebilsinler ve işyerlerini açabilsinler diye hem yolları hem de işyerlerinin önlerini temizliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Esnaf başkanı sevinçle karşıladı”

İş yerlerinin önleri temizlenen esnaf da Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nu sevinçle karşılayarak, ‘Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun çalışmalarından memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Kar yağışından dolayı iş yerlerimizin önleri karla kapandı. Kapanan iş yerlerimizin önleri, caddeler ve sokaklar açıldı. Hem müşterilerimiz hem de bizler için çok iyi oldu Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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