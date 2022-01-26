Gaziantep otogarının kapalı alanı çökme riskine karşı yayalara kapatıldı



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çökme riski bulunan şehirlerarası otobüs terminalinin kapalı alanı, yaya geçişlerine kapatıldı. Yolcuların dışarıdan peron kısmına geçtiği ve otobüs seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Gaziantep'te bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle otogarın çatısına yoğun kar birikti. Üzerindeki kar kütlesinin tehlike oluşturacağı gerekçesiyle otogar yönetimi, kapalı alanı tedbiren vatandaşların geçişine kapattı. Otobüs seferleri sürerken, kapalı alanda sık sık anonslar yapıldı, halk perona dışarıdan alındı.

'TEDBİR AMAÇLI BOŞALTTIK'

Otogar sorumlusu Hakan Savcı, otogarda otobüs seferlerinin sürdüğünü ve çatıdaki çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Bir haftadır yağan yoğun kar dolayısıyla önlem amaçlı otogarın kapalı alanına girişleri durdurduk. Çatılarımızın üzerinde yoğun kar var ve tehlike oluşturmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu bir tedbirdir. Tehlike arz eden bir durum söz konusu değil. Yolcularımızı kapalı alandan değil, dış tarafta peronlar kısmından alıp yolcu ediyoruz. Şu anda bir çökme yok, ancak bir haftadır yağan karlar otogarın çatısının üzerinde kaldı. Erime olmadığı için yoğun bir yük söz konusu. Denetimler yapıldı ve otogarın içerisine ısı verilerek çatıdaki karları eritme yöntemine başvurduk" diye konuştu.

Görevliler de otogara gelenleri kapalı alana almayıp otobüslerin bulunduğu perona yönlendirdi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-01-26 16:08:21



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