Eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´in Nizip ilçesinde, eşi Dilan Palamut'u (26) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ökkeş Palamut (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Nizip'in Kocatepe Mahallesi´nde meydana geldi. Ökkeş Palamut, telefonla sağlık ekiplerini arayarak, eşinin intihar ettiğini söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, ilk müdahalesini yaptığı 2 çocuk annesi Dilan Palamut´u Nizip Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Ökkeş Palamut da ambulansa binerek eşine hastaneye kadar refakat etti. Dilan Palamut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Dilan Palamut´un intihar etmediğinin belirlenmesi üzerine Ökkeş Palamut jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Dilan Palamut'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kocatepe Mahallesi´nde toprağa verilirken, sorgulamasında eşinin intihar ettiğini yineleyerek suçlamaları reddeden Ökkeş Palamut ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-01-26 18:49:25
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