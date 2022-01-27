Araban Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Araban Belediyesi Zabıta Ekiplerince, karla kaplı Araban Ovası’nda yem bulmakta zorlanan kuşlar ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru yatığı açıklamada, ’’Son 54 yılın en ağır kış şartlarını yaşadığımız ilçemizde, Araban Ovası’nın karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve yaban hayvanları için, zabıta ekiplerimizle doğaya yem bıraktık’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.