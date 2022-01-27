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Yıldırım: “Fiyat farkı kararnamesi beklentileri karşılamadı” GTO Başkanı Yıldırım’dan fiyat farkı kararnamesi çağrısı

İHA

Yıldırım: “Fiyat farkı kararnamesi beklentileri karşılamadı” GTO Başkanı Yıldırım’dan fiyat farkı kararnamesi çağrısı

Kamu projeleri yürüten müteahhitlerin uzun zamandır beklediği fiyat farkı kararnamesi 22 Ocak 2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, sektörün beklentilerini tam olarak karşılayamadığını belirterek, ülkede ekonomik aktivitenin ve istihdamın devamlılığı için kararnamenin yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Oluşturduğu katma değer ve istihdam ile ekonomide kaldıraç görevini üstlenen inşaat sektörünün yaşadığı sorunlara tatmin edici ve kalıcı çözümler getirilmemesi durumunda tüm ekonominin olumsuz etkileneceğini belirten Yıldırım konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Kararname ilaç olmadı”
Tüm dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları inşaat maliyetlerinde yüzde 200’ü aşan artışa neden olduğunu belirten Yıldırım, “Beraberinde birçok alt sektörü hareketlendiren, binlerce kişiye istihdam sağlayan inşaat sektörünün yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için çatı kuruluşumuz TOBB, yerelde sektörü temsil eden Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) ve Odamızın ilgili meslek grupları ile birlikte kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ve tasfiye hakkı verilmesi yönünde girişimlerde bulunduk. Ancak resmi gazetede yayımlanan kararname ne yazık ki sektöre ilaç olmadı, binlerce kamu müteahhitinin beklentisini karşılayamadı.” ifadelerini kullandı.

Kararname yeniden düzenlenmeli
Ülkede ekonomik aktivitenin ve istihdamın devamlılığı için kararnamenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Yıldırım, “Fiyat farkı uygulaması 1 Temmuz 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan 6 aylık süreyi değil 2021 yılı tamamı için hayata geçirilmeli. Girdi maliyetlerindeki artışların devamlılığı düşünüldüğünde uygulamanın 2022 yılını da kapsaması gerek. O nedenle ilave fiyat farkının 2022’de ilgili endeks değişimleri piyasa hareketleri ile eşitleninceye kadar devam etmeli. Öte yandan tasfiye hakkının hiç başlanmamış veya yüzde 50’den az ilerlemiş işler için de tanınmalıdır” dedi.
“İnşaat sektörüne hassasiyetle yaklaşılmalı, zira inşaat sektörüne verilecek olan destek tüm ekonomiyi olumlu etkileyecektir” diyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, kararnamenin bu hususlara dikkat edilerek yeniden düzenlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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