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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli ve yaşlıların erzak ve yiyecek ihtiyacı kapılarına kadar götürüyor

İHA

Engelli ve yaşlıların erzak ve yiyecek ihtiyacı kapılarına kadar götürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ekipleri, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan engelli ve 65 yaş ve üstü bireylerin belediyenin gıda bankalarından karşılayacakları yiyecek ve erzak ihtiyacını bulundukları adreslerde kapılarına teslim ediyor. Bu uygulamayla hava koşullarına bağlı mağduriyetlerin önüne geçiliyor.
Yıl içerisinde düzenli aralıklarla gıda, kıyafet, temel ihtiyaç ve destekler gibi birçok sosyal yardımda bulunarak ihtiyaç sahiplerinin gündelik yaşam kalitelerini belirli bir standarta oturtan GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bir uygulamaya daha imza attı. Kar yağışının devam ettiği Gaziantep’te, erzak alışverişini zorlu hava koşullarından dolayı yapamayan engelli ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara Gıda Bankası’ndan alacakları gıda yardımları vatandaşların evlerine kadar götürüyor.

20 kişilik ekip, 10 araçla ev ev geziyor
Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, 20 kişilik ekip ve 10 araçla şehrin dört bir yanında belirlenen adreslere gıda paketlerinin götürüldüğünü söyledi. Gaziantep’te son iki haftadır yoğun bir kar yağışının meydana geldiğini hatırlatan Aksoy, “Gıda Bankamızdan faydalanıp da evinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız erzak ve yiyeceklerini evlerine biz ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra rutin olarak her gün bir grup gelerek Gıda Bankalarından alışveriş yapıyor” dedi.

10 bin civarında aile ücretsiz olarak gıda yardımı alıyor
Şehrin farklı 3 bölgesine konumlandırılan Gıda Bankalarının tamamıyla ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatan Aksoy, “Sistemimizde 10 bin civarında ailemiz var. Zaman zaman bu rakam 12 binlere kadar ulaşıyor. Tabi aile içerisinde bulunan fertlerin sayısını da göz önünde bulundurduğumuzda aylık yaklaşık 60 bin kişiye yardımlarımız gidiyor” bilgilerini verdi.
2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in göreve geldiği andan itibaren Gıda Bankası’nın faaliyete geçtiğini ifade eden Aksoy, “Bu proje, daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşabilmek adına hayata geçirildi. Dar gelirli, yetim, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, engelliler form doldurarak ya da bizzat kendileri başvurarak şartlar uygunsa faydalanabiliyor. ‘ALO 153’, GİKOM ya da bizzat GBB’nin iletişim adresinden de başvurularını yapabiliyor” şeklinde konuştu.

Ailenin kişi sayısına göre verilen puanlarla alışverişler yapılıyor
Başvuru sürecinin ardından yetkili ekibin belirtilen adreslere gelerek incelemeler yaptığını aktaran Aksoy, doldurulan formun akabinde belediyenin oluşturduğu kurulun değerlendirmeleri ışığında başvuran kişi, belli bir puan protokolüne dahil ediliyor. Belirlenen puan neticesinde başvuran kişi ihtiyaç sahibi olarak belirleniyor ve kurul tarafından kişi Gıda Bankası’na bağlanıyor. Sonrasında her hanede yaşayan kişi sayısına bağlı olarak belli bir puan veriliyor. Taban puan 130’dan başlıyor ve 300 puana kadar devam ediyor. Bu puanlar ailelerin kartına yükleniyor. Kartla birlikte alışverişler tamamıyla ücretsiz olarak, puanlar dahilinde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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