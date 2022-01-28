Gaziantep'te 2 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu 2 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesindeki bir iş yeri ile bir araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucu 2 bin 790 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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