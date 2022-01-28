Bebek yatağı ve yorgan kılıfı kargosundan 2 kilo 400 gram eroin çıktı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kargo firmasının şubesinde, yurt dışına gönderilecek paketteki bebek yatağı ve yorgan kılıfı içinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kargo firmasının şubesinde, eğitimli köpek 'Onix' ile kontrol çalışması yaptı. Köpeğin tepki verdiği paketi açan polisler, yurt dışına gönderilecek bebek yatağı ve yorgan kılıfının içine gizlenen 2 kilo 400 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kimliği tespit edilen kargo göndericisini de gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-01-28 13:34:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.