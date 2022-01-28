Şahinbey Belediyesi’nden kamu binalarına destek

Şahinbey Belediyesi yoğun kar yağışında çatıları karla kaplanan kamu binalarının kar atımına destek oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çatı temizlenmesinde hastane çalışanlarına destek oldu. Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışanları ile birlikte çatıdaki karları; çevre güvenliğini alıp, temizlemesini gerçekleştirdi.

Kurumlarımızın yanındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kan bekleyen hastalar için mutlaka kan bağışı yapılması gerektiğini belirterek, “Kar yağışı şehrimizi ve ülkemizde birçok ilimizi etkisi altına aldı. Yaşamın normal akışını sağlamak ve vatandaşlarımızın kar yağışından etkilenmemesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kamu binalarının çatılarından sarkan karlar ve sarkıkların temizlenmesi noktasında destek oluyoruz. Vatandaşlarımız için çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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