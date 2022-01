Medıcal Park Gaziantep Hastanesi kalitesine 4’üncü tescil

Gaziantep’te başarılarıyla son yıllarda hızlı bir ivme yakalayan ve kalitesini tekrar tescilleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Derneği (TÜSKA) tarafından her üç yılda bir yenilenen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesini tekrar alarak Türkiye’de reakredite olan ilk hastane oldu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin geçmişte beş adet olan kalite tescil belgelerinin sayısı bu yıl sekize yükseldi. Medical Park Gaziantep Hastanesi, Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesi ve ISO 10002, 14001, 50001, 9001, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Sıfır Atık Belgesi, TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesini alarak akredite olan, Gaziantep’in ve bölgenin tek hastanesi olmanın gururunu yaşıyor.

“Yaşanılabilir bir dünya için vermiş olduğumuz değerin de sembolüdür”

Konu ile ilgili bilgi veren Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, “Medical Park Gaziantep Hastanesi’ni sıradan değil, aranılan bir hastane konumuna getirmek için çok çalıştık, çok emek verdik. Bölgede öncü olma özelliğimizi hizmette süreklilik prensibimizle gerçekleştirdik. Çünkü SAS belgesini almaya hak kazandığımızda bu hizmetin devamlılığını da hesaba katarak halkımıza her zaman kaliteli hizmet vermeyi amaç edindik. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS), bizim kalitemizi ortaya koyduğumuzun belgesidir. ISO 10002, hastanemizde her zaman asıl önceliğimiz olan Müşteri Memnuniyetini, ISO 14001 ve ISO 50001, doğa dostu olmaya çalıştığımızı, Çevre Yönetim Sistemlerini ve Enerji Yönetim Sistemlerini, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerini, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, Sıfır Atık Belgesi ve son olarak da Pandemi döneminde TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgeleri ile de Gaziantep’te ve bölgede kaliteli sağlık hizmeti verdiğimizi ispat etmekteyiz. Bu belgeler, kalite yönetim sistemlerini prosedür ve talimatlarla süreci iyi yönettiğimizin belgeleridir. Aynı zamanda, bu belgeler personellerimizin misafirlerimize verdiği önemin göstergesidir. Bunun yanında, Medical Park Gaziantep Ailesi olarak çevremizi koruyarak daha yaşanılabilir bir dünya için vermiş olduğumuz değerin de sembolüdür” diye konuştu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Yönetimi, Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) başarısını personelleriyle gerçekleştirmiş olduğu bir etkinlikle kutladı. Genel Koordinatör Kubba öncülüğünde, Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin, hastane yöneticileri ve personellerle ‘’SAS Bizim İşimiz’’ temalı pasta kesimi gerçekleştirildi. Personellere sunmuş oldukları katkılar nedeniyle özel olarak teşekkür edildi. Etkinlik personellerin yoğun ilgisi ile son buldu.

