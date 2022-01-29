Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, acil servise getirilen hastanın başka hastaneye sevki için istenen ambulansın geciktiğini öne süren yakınları, sağlıkçılara saldırdı. Polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle hasta yakınları, sağlık ekibinden özür diledi. Arbede anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün akşam Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Evinde düşerek beyin kanaması geçiren Derviş Çelikbilek, yakınları tarafından hastaneye getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastanın, yoğun bakım ünitesi dolu olduğu için 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sevk işlemleri yapılırken Çelikbilek'in yakınları da ambulansın geciktiğini öne sürerek, acil servisteki sağlık görevlilerine saldırdı. Çelikbilek'in bulunduğu odaya da girmek isteyen yakınları, polis ve güvenlik görevlileri tarafından acil servisten uzaklaştırıldı. Arbede sırasında acil servisten çıkarılan hasta yakınları, bir süre sonra yeniden gelip, sağlık görevlilerinden özür diledi. Sağlık ekibinin özrü kabul etmesiyle taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Derviş Çelikbilek'in de ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı.

VALİ GÜL: SAĞLIKÇILARA ŞİDDETİN YASAL TAKİPÇİSİYİZ

Öte yandan cep telefonu kamerasıyla görüntülenen saldırı anları, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Yaralananın olmadığı olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın takipçisi olunacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarımız gece gündüz çok büyük fedakarlık yaparak hizmet veriyorlar. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-01-29 13:59:18



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