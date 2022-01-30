ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - Beşiktaş: 77

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 8277 mağlup etti. Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alan Gaziantep Basketbol, puanını 32'ye yükselterek üçüncü sıraya yükseldi.



Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Orhan Çağrı Hakimoğlu xx, Murat Ciner xx

Gaziantep Basketbol: OJ Peterson xxxx 23, Jamar Gulley xxxx 19, Milton Doyle xxx 15, Alpha Kaba xx 10, Erik Robinson xx 7, Orhan Haciyeva x 2, İsmail Cem Ulusoy xx 6, Leon Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan

Başantrenör: Tutku Açık

Beşiktaş: Rondae Jefferson xxxx 25, Kenan Sipahi xxxx 17, Egehan Arna xxx 15, Ercan Osmani xxx 9, Josh Alexander Reaves xxx 6, Dedric Lawson xx 5, Mehmet Yağmur, Trevon Bluiett, Furkan Haltalı, Yağız Aksu, Alihan Demir

Başatrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 2320 (Gaziantep Basketbol lehine

Devre: 3934 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 5455 (Beşiktaş lehine)

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