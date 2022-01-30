Köylülerin bulduğu yaralı karaca hayvanat bahçesinde tedaviye alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köylüler tarafından yaralı halde bulunan karaca, ihbar üzerine olay yerine gelen HAYDİ Jandarma ekipleri tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Görevliler de yaralı karacayı tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı kırsal Çerçili Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, karlı ve soğuk havada yaralı halde bir karaca buldu. Buldukları karacayı koruma altına alınan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen HAYDİ ekipleri, yaralı hayvanı kırsal mahalleden alarak Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.



Yaralı karaca tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca, tedavisi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal hayatı Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Bitkin haldeki karacanın tedavisinin ardından tekrar aynı bölgeye bırakılacağı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "İslahiye'de vatandaşlarımızın bulduğu yaralı karacayı HAYDİ jandarma ekiplerimiz Doğa Koruma ekiplerine teslim etti" ifadelerini kullandı.

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