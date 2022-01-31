Tırla çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 28 yaralı Yolcu otobüsü 25 metrelik şarampole uçtu Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırla çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 28 yaralı Yolcu otobüsü 25 metrelik şarampole uçtu Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu

İHA

Tırla çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 28 yaralı Yolcu otobüsü 25 metrelik şarampole uçtu Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Adana yönüne seyir eden bir yolcu otobüsü, aynı istikametteki bir tırla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metrelik şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü yan yatarken, içerisinde bulunan 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otobüsle çarpışan tır şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza, gece geç saatlerde TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu GaziantepAdana istikameti Nurdağı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, AdıyamanAnkara seferini yapan Mehmet Orakçı idaresinde yolcu otobüsü, TAG Otoyolu Nurdağı gişeleri mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tırla çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, içerisindeki toplam 28 kişi ile 25 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza bölgesine sağlık, itfaiye, AFAD ve Umke ekipleri sevk edildi
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından kaza bölgesine sağlık, itfaiye, AFAD ve Umke ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 3'ü ağır 28 vatandaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep, Nurdağı, Islahiye ve Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk etti.

Otobüsün altında kalan kadın yolcu kurtarmak için dakikalarla yarışıldı
Meydana gelen feci kaza sonucu devrilen yolcu otobüsünün altında kalan kadın bir yolcu kurtarmak için dakikalarla yarışıldı. Durumu ağır olan yaralı kadını otobüsün altından kurtarmak için yoğun çaba harcayan Umke, AFAD ve itfaiye ekipler, uzun uğraşlar sonucu yan yatan otobüsün altından çıkardıkları yaralı kadını, çift taraflı insan koridoru ile sağlık ekiplerine ulaştırdı. Yaralı kadın, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Davut Gül, kaza bölgesine geldi
Yaşanan feci kaza sonrası olay yerine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza ile ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Vali Davut Gül, "Yolcu otobüsünün kaza geçirmesi sonucu şoför dahil 28 vatandaşımız yaralandı. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edildi. Şuan için herhangi bir can kaybı yok çok şükür. Bütün ekiplerimiz kurtarma çalışmalarında gayret gösterdi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şuan için ilk bilgiler tır ve otobüsün çarpışması sonrası bu kazanın yaşandığı yönünde ama ayrıntısını bilmiyoruz. Olayla ilgili savcılık ve kolluk kuvvetleri boyutuyla gerekli takipler yapılıyor" diye konuştu.
Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3'ü ağır 25 yaralı TAG Otoyolunda can pazarı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3'ü ağır 25 yaralı TAG ...
Adana Gaziantep otoyolu Nurdağı gişelerinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada en az 20-25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, İtfaiye ve Umke ekibi sevk edildi.
YEREL HABERLER Adana Gaziantep otoyolu Nurdağı gişelerinde yolcu ...
Köylülerin bulduğu yaralı karaca hayvanat bahçesinde tedaviye alındı
YEREL HABERLER Köylülerin bulduğu yaralı karaca hayvanat bahçesinde ...
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - Beşiktaş: 77
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - ...
Araban’da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Araban’da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü ...
Beşinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı Ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Beşinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı Ağır ...
Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi
Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı
YEREL HABERLER Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e ...
Sağlıkçılara saldıran hasta yakınları özür dilemiş Önce Acil Servisi birbirine kattılar sonra özür dilediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılara saldıran hasta yakınları özür ...
Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti
YEREL HABERLER Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ...
Markette alışveriş yaparken çöken tentenin altında kaldığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Markette alışveriş yaparken çöken tentenin altında ...
Şehitkamil’deki ihtiyaç sahibi aileler ihmal edilmedi 4 bin aileye gıda malzemesi yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki ihtiyaç sahibi aileler ihmal ...
Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler
Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler
Medıcal Park Gaziantep Hastanesi kalitesine 4’üncü tescil
YEREL HABERLER Medıcal Park Gaziantep Hastanesi kalitesine 4’üncü ...
Kar tenteyi devirdi, yaşlı adam altında kalarak hayatını kaybetti Reyonda sebze seçerken canından oldu
YEREL HABERLER Kar tenteyi devirdi, yaşlı adam altında kalarak ...
8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı Market sahibi: "8 dakikada 30 bin liralık hırsızlık yapıyor"
YEREL HABERLER 8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı Market ...
Kar temizleme çalışması yapan ekiplere baklava dopingi Başkan Tahmazoğlu, kar temizleme çalışmasını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kar temizleme çalışması yapan ekiplere baklava ...
“Ambulans niye gecikti” deyip güvenlik görevlilerini böyle darp ettiler Gaziantep’te hasta yakınları Acil Servisi birbirine kattı Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
YEREL HABERLER “Ambulans niye gecikti” deyip güvenlik görevlilerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.