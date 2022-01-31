Uzmanı Dr. Nagihan Demir, korona virüsün yeni varyantlarına dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanı Dr. Nagihan Demir, korona virüsün yeni varyantlarına dikkat çekti

İHA

Uzmanı Dr. Nagihan Demir, korona virüsün yeni varyantlarına dikkat çekti

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, tüm dünyada yaygın olan omicron varyantı ve mevsimsel griple korona virüs hastalığının belirtilerini taşıyan yeni varyant ile ilgili bilgi verirken, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.
Covid19, aşılamalara rağmen yeni varyantlarıyla etkisini sürdürüyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD19’un yeni varyantları ve belirtileri ile ilgili şu bilgiler paylaştı.
Uzman Dr. Demir, “Korona virüs salgını farklı varyantlara ayrılarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron’un ardından şimdi de flurona varyantı ortaya çıktı. Ülkemizde ve dünyada yaygın olan varyant şu an için Omicron. Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de vaka sayılarında artış görülürken, İsrail’de ilk kez COVID19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan "Flurona" vakasının da tespit edildiği duyuruldu. Flurona aslında grip ve korona virüsün aynı anda varlığını belirtmek için kullanılmıştır. Yani aynı anda hem grip hem de korona virüs testinin pozitif çıktığı durumlar flurona olarak isimlendirilmektedir. Delta varyantına karşı daha hızlı bulaşan Omicron'un kısa süre içinde baskın varyant haline gelmesiyle, flurona vakaları ortaya çıktı. Yeni varyantlar ortaya çıktıkça, hastalığın belirtileri de değişkenlik gösteriyor. Korona virüsün delta varyantında öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetleri sık görülmekteydi. Omicron varyantının sık görülen semptomları ise öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Flurona varyantında mevsimsel griple korona virüs hastalığının belirtileri aynı anda görülmektedir. Herkeste farklılık gösterse de hastalığın genel olarak baş ağrısı, ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı veya nefes almada zorluk, halsizlik, kas ve vücut ağrısı, tat ve koku kaybı, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, ishal, mide bulantısı veya kusma şeklinde kendini gösterdiği tespit edilmiştir“ dedi.
“Hastalığa yakalanmamak için bağışıklığınızı kuvvetlendirin”
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, maske takılmasının, hijyene önem verilmesinin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yönde beslenme veya takviye gıda almanın, kapalı alanların sık sık havalandırılmasının, mevcut aşıların korona virüsün yeni varyantlarından korunmak için önem arz ettiğini dile getirdi. Dr. Demir, karantinadaki hastalar için de önerilerde bulunarak, ” Hastalığı çabuk atlatabilmek için doğru ve dengeli beslenmeye, yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmek, doktor önerisi ile vitamin almak, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan kaygı ve stresten uzak durmak, yeterli ve düzenli uyku, dinlenme hastalığı daha çabuk atlatmanızı sağlayacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tırla çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ağır 28 yaralı Yolcu otobüsü 25 metrelik şarampole uçtu Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Tırla çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3'ü ...
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3'ü ağır 25 yaralı TAG Otoyolunda can pazarı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3'ü ağır 25 yaralı TAG ...
Adana Gaziantep otoyolu Nurdağı gişelerinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada en az 20-25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, İtfaiye ve Umke ekibi sevk edildi.
YEREL HABERLER Adana Gaziantep otoyolu Nurdağı gişelerinde yolcu ...
Köylülerin bulduğu yaralı karaca hayvanat bahçesinde tedaviye alındı
YEREL HABERLER Köylülerin bulduğu yaralı karaca hayvanat bahçesinde ...
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - Beşiktaş: 77
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - ...
Araban’da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Araban’da 11 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan köprü ...
Beşinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı Ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Beşinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı Ağır ...
Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi
Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı
YEREL HABERLER Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e ...
Sağlıkçılara saldıran hasta yakınları özür dilemiş Önce Acil Servisi birbirine kattılar sonra özür dilediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılara saldıran hasta yakınları özür ...
Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ikram etti
YEREL HABERLER Doğru, kar temizleme çalışması yapan ekiplere kebap ...
Markette alışveriş yaparken çöken tentenin altında kaldığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Markette alışveriş yaparken çöken tentenin altında ...
Şehitkamil’deki ihtiyaç sahibi aileler ihmal edilmedi 4 bin aileye gıda malzemesi yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki ihtiyaç sahibi aileler ihmal ...
Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler
Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler
YEREL HABERLER Sağlıkçılara önce saldırıp sonra özür dilediler
Medıcal Park Gaziantep Hastanesi kalitesine 4’üncü tescil
YEREL HABERLER Medıcal Park Gaziantep Hastanesi kalitesine 4’üncü ...
Kar tenteyi devirdi, yaşlı adam altında kalarak hayatını kaybetti Reyonda sebze seçerken canından oldu
YEREL HABERLER Kar tenteyi devirdi, yaşlı adam altında kalarak ...
8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı Market sahibi: "8 dakikada 30 bin liralık hırsızlık yapıyor"
YEREL HABERLER 8 dakikada 25 bin liralık sigarayı böyle çaldı Market ...
Kar temizleme çalışması yapan ekiplere baklava dopingi Başkan Tahmazoğlu, kar temizleme çalışmasını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kar temizleme çalışması yapan ekiplere baklava ...
“Ambulans niye gecikti” deyip güvenlik görevlilerini böyle darp ettiler Gaziantep’te hasta yakınları Acil Servisi birbirine kattı Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
YEREL HABERLER “Ambulans niye gecikti” deyip güvenlik görevlilerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.