İslahiye Belediyesi karla mücadelede alnının akıyla çıktı İslahiye Belediyesi’nin karla mücadelesi takdir topladı Belediye Başkanı Vural: “Kontrolsüz çatılara izin vermeyeceğiz”

İslahiye Belediyesi yoğun kar yağışının ardından yaptığı çalışmalarla birçok olumsuzluğun önüne geçerek büyük takdir topladı. Belediye Başkanı Kemal Vural, kontrolsüz çatıların felakete davetiye çıkardığını ve bir daha bu çatıların yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Gaziantep’te etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla birçok bölgeyi olumsuz etkiledi. Birçok yol trafiğe kapanırken, İslahiye Belediyesinin hızlı ve yerinde müdahaleleri ile oluşabilecek olumsuzluklar engellendi. Yaklaşık 50 araçla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, kapanan köy yollarını açarak buradaki hastaları hastaneye yetiştirdi. Ekipler, İslahiye Devlet Hastanesinin de yolunu sürekli temizleyerek acil hastalara hemen müdahale edilmesini sağladı. Belediye ekipleri herhangi bir destek almadan kendi öz kaynaklarını kullanarak yaptığı bu başarılı çalışmalar hem halktan hem de Gaziantep protokolünden tam not aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Bu denli yoğun bir kar beklememelerine rağmen çok hızlı hareket ettiklerini ve tam bir koordinasyon ile çalıştıklarını belirtti. Desteklerinden dolayı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür eden Vural, en büyük emeğin olağanüstü çaba harcayan personele ait olduğunu vurguladı.

“Allaha şükür can kaybımız yok”

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural can kayıplarının olmadığını belirterek, “Yoğun kar yağışı afat durumuna benziyordu. Allah’a şükür can kaybımız yok. Bu süreç içerisinde ilçemizde 8 kamu binası, 54 iş yeri, 19 tesis, 177 ev hasar gördü. Hasar gören 146 ahırımız var. 40 tane küçükbaş hayvanımız ile 75 tane büyükbaş hayvanımız telef oldu. Buradan bir ders çıkartmamız gerekiyor” dedi.

“50 araçla müdahale ettik”

Karla mücadeleye değinen Vural, “50 araçla müdahale ettik. Böyle yoğun bir kar beklemiyorduk. Ana artellerde hastanede kaymakamımızın önderliğinde öncelik sırası belirledik. Bir kriz masası oluşturduk. Önce köylerdeki hastaları aldık. Çünkü dağ köylerimiz var. Buralar da kar 2 metreye yaklaştı. Sokaklarda dar olduğu için iş makinelerinin işi zordu. Bizde küçük makinelerle müdahale ettik. Hastanenin her gün yolunu açık tuttuk. Hasta geldiğinde aniden müdahale yapılabildi. Ben ekibimin yeterli olduğu düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

“Kontrolsüz çatılara izin vermeyeceğiz”

Çöken çatılara değinen Vural, “Evlerin ruhsatsız izinsiz yapılan bu çatıların sonunda böyle bir felakete yol açtığını gördük. Bundan sonra tedbirlerimizi daha farklı alacağız. Bundan sonra kontrolsüz hiçbir çatıya izin vermeyeceğiz. Bunun felakete yol açabildiğini gördük. Bizde eksik yönlerimizi göreceğiz. Öncelikle Valimiz Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, İlçe Kaymakamımıza, kolluk kuvvetlerimize ve belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

