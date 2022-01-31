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Oğuzelili kadınlar kurutulmuş meyve ihracatı hazırlığında Dondurularak kurutulan lezzetler Avrupa mutfağına giriyor

İHA

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) destekleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Freeze Dry Tesisinde gıda ürünlerini dondurarak kurutan Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar ihracata hazırlanıyor.

Oğuzelili kadınlar kurutulmuş meyve ihracatı hazırlığında Dondurularak kurutulan lezzetler Avrupa mutfağına giriyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) destekleriyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Freeze Dry Tesisinde gıda ürünlerini dondurarak kurutan Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar ihracata hazırlanıyor.
Dünyanın en gelişmiş kurutma yöntemini barındıran Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde üretim yapan kadınlar “Gastrotad” adıyla markalaşarak dijital pazardan yaptığı satışları geliştirerek Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika başta olmak üzere Avrupa’ya ürün ihracatı yapmak için sertifikasyon sürecini başlattı.

Kurutulmuş meyve ihracatı
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı destekleriyle ilerleyen kadınlar, sürecin olumlu sonuçlanması ardından kavun, muz, elma, çilek, mısır portakal ve mandalinadan oluşan, yüzde 97’nin üzerinde tazeye eşdeğer, 20 yıl raf ömürlü ürünlerini ihracat etmeye başlayacaklar.

Seçkin: “Amaç kadınların hayatına dokunmak”
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, dondurarak kurutma tesisini kurduklarını belirterek, “7 kadınımızla Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurduk. Onlara bu teknolojiyi öğrettik ve tazesi ile bire bir katma değerli bir ürün üretimine başladık. Halkın faydasına sunmak için kadınlarımız çalıştırdık, onları kooperatife üye yaptık, hayatlarına dokunduk. Sporcu içeceklerinde, gelişme çağındaki çocuklarda, diyet formlarında kullanılabilecek ürünler. Bu yatırım maliyetlerinin büyük bir bölümünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz verdik. Buradaki amacımız kadınların hayatına dokunmak” dedi.

Toğaç: “İhracat için sözleşme aşamasındayız”
Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimciler İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Toğaç Çolak ise 2 yıl önce kooperatifi kurduklarını aktararak, “6 çeşit ürünümüz var. Talebe göre diğer ürünleri de kurutacağız. Gün kurutmada ürünlerin tadı, şekilleri değişiyor. İçindeki besin değerleri ve uçucu yağlar uçtuğundan besin değeri yüzde 67’e kadar düşüyor. Bu teknoloji ile kuruttuğumuzda içindeki bütün besin değerlerini yüzde 97’ye kadar koruyor. Uluslararası satışlar için İtalya, Almanya, İngiltere’ye numune ürünler gönderdik. Ürünlerimiz beğenildi şuanda ihracat yapmak İçin sözleşme aşamasındayız. Yüksek katma değer kazandırdığımız ürünü Avrupa ya satabileceğiz” diye konuştu.
Giderek kullanım alanı genişleyen dondurularak kurutulmuş gıdalar günümüzde atıştırmalık olarak, kahvaltılık gevreklerde, granolalarda, hazır çorbalarda ve yemeklerde, hazır kahvelerde, pastalarda, çikolatalarda, çaylarda, içeceklerde, doğal tatlandırıcı, renklendirici olarak tatlıcılıkta, gastronominin birçok alanında kullanılıyor.

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