Asiye, Gaziantep´te çiçeklerle karşılandı

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, Pitbull köpeklerinin saldırısı sonucunda ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'daki 37 günlük tedavisinin ardından memleketine getirildi. Asiye'yi kente gelişi sırasında havalimanında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çiçeklerle karşıladı.

Gaziantep'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep´teki tedavisinin ardından Antalya´ya sevk edildi. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyona alınan Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye'ye 14 Ocak'ta kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik, 26 Ocak'ta ise işitme kaybına yönelik operasyon yapıldı. Asiye, tedavisinin 37'nci gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Asiye Ateş, bugün ailesi ile birlikte hava yoluyla geldiği Gaziantep´te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından çiçeklerle karşılandı. Asiye'nin babası Hüseyin Ateş ve annesi Zeynep Ateş, Başkan Fatma Şahin ile bir süre sohbet ettikten sonra aile evlerine gitti.

`EV VE İŞ SORUNUMUZ ÇÖZÜLDÜ´

Asiye´nin babası Hüseyin Ateş, ev ve iş sorununun tamamen çözüldüğünü ifade ederek, yaşanan bu olayda kızının sağlık durumu ile ilgilenen herkese teşekkür etti. 1,5 ay sonra yeniden Antalya'ya gideceklerini ifade eden Ateş, "Bize yardımcı olan Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza teşekkür ederim. Doktorumuzdan Allah razı olsun. Çok şükür ev ve iş sorunumuz da çözüldü. Allah hepsinden razı olsun Asiye´ye tekrar umut oldular. Şu an sağlık durumu iyi ama tekrar gideceğiz. İlerleyen zamanlarda operasyonlar geçirecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Asiye´nin yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Şahin, bir daha böyle olayların yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"2 milyon bize emanet. Asiye bizim kızımız. Yüreğimdeki heyecanı size anlatamam 55 yıllık hayatımda en heyecan duyduğum anlardan birisi. Bebeğimiz şu anda sağlıklı. Cumhurbaşkanımız konuyla direkt ilgilendi. Tüm hocalara ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün her şeyi ile birebir ilgilendik. Ailenin hem iş hem ev sorunu çözüldü. Önemli olan sağlık o da Asiye kızımızın sağlığı yerinde Allah´ın izni ile Asiye´nin sağlık durumu için elimizden geleni yapacağız. Bu tür olayların yeniden yaşanmaması içinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-01-31 17:06:23



