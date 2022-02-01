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Gaziantep’te pişkin hırsızdan yürek burkan hırsızlık Çalacak bir şey bulamayınca üniversite öğrencisinin valizlerini çaldı Gözü yaşlı anneden hırsıza çağrı: “Allah korkusu varsa getirir bırakır” Önce valizleri aldı sonra ayakkabısını bırakıp kaçtı

İHA

Gaziantep’te pişkin hırsızdan yürek burkan hırsızlık Çalacak bir şey bulamayınca üniversite öğrencisinin valizlerini çaldı Gözü yaşlı anneden hırsıza çağrı: “Allah korkusu varsa getirir bırakır” Önce valizleri aldı sonra ayakkabısını bırakıp kaçtı

Gaziantep’te bir eve giren hırsız evde çalacak bir şey bulamayınca içinde üniversite öğrencisi Gülnür Koç’un elbiselerinin bulunduğu iki valizi çaldı. Evdeki ayakkabıyı giyip kendi ayakkabısını bırakarak evden çıkan pişkin hırsıza isyan eden gözü yaşlı anne Gülbahar Koç, “Bir öğrencinin kıyafetine mi kaldın? Kızımın tüm kıyafetleri gitti. Hırsızda Allah korkusu varsa getirir bırakır” dedi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde 27 Aralık sabah saat 05.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi BESYO bölümünde okuyan Gülnur Koç, Sivas’a gideceği için valizlerini önceden hazırlayarak evin girişine koymuştu. Tüm giysilerini, ayakkabılarını ve kitaplarını valizlere koyarak uyumaya geçen Koç, sabah uyandığında büyük şok yaşadı. Sabah saatlerinde eve giren hırsız, evde çalacak bir şey bulamayınca Gülnur Koç’un iki valizini çalarak evden çıktı. Çıkarken kapıyı açık bırakan pişkin hırsız evde bulunan bir ayakkabıyı giyip kendi ayakkabısını da bıraktı. Uyandıklarında kapının açık olduğunu fark ederek eve hırsız girdiğini anlayan Koç ailesi, evdeki iki valizin olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Üniversite öğrencisine hırsızlık şoku
Bütün giysilerinin ve ayakkabılarının gitmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan üniversite öğrencisi Koç, çalınan eşyalarının yerini nasıl dolduracağını kara kara düşünürken kızın annesi Gülbahar Koç, yürek burkan hırsızlığı gözyaşlarıyla anlattı. Hırsıza seslenen gözü yaşlı 5 çocuk annesi, “Öğrencinin valizinin çalındığını ilk defa duyuyorum. Kızım çok üzüldü. Günlerdir ağlıyor. Şimdi yanında götürecek eşyası yok. Şoktayım” ifadelerini kullandı.

“İnsan bir öğrencinin valizini çalmamalı”
Oğlunun sabah uyandığında kapıyı açık gördüğünü aktaran anne Koç, kendisine “Anne sen işe gitmedin mi, Evin kapısı açık” deyince soyulduklarını anladıklarını söyledi. Oğlunun odasının ışığını açmasıyla hırsızın evden kaçtığını anlatan Koç, “Evin kapısını açık bırakıp gidiyor. Sabah uyandığımızda şoka uğradık. Ben asgari ücretle 5 çocuk okutuyorum. Kızım Sivas’tan gelmişti. Kızımın iki valizini alıp kaçmış. İnsan hiç mi acımaz? Valizlerde kızımın bütün eşyaları vardı. Giysileri, ayakkabıları, kitapları her şeyi vardı. Sivas’a gidecek diye önceden hazırlık yapmıştı. Üstelik birde kızlarımın ayakkabılarını beğenmemiş oğlumun ayakkabısını giyip çıkmış. Kendi ayakkabısını da hediye olarak bize bırakmış. Ben kızımı okutabilmek için ne zorluk altında çalışıyorum. İnsan bir öğrencinin de valizini çalmamalı. Bu kadar olmaması gerekiyor” diye ekledi.

“Kızım çok üzüldü, günlerdir ağlıyor”
Geçen sene de evlerine hırsız girdiğini sözlerine ekleyen Koç, “O zaman telefonlarımızı çalmışlardı. Polise başvurduk bir sonuç alamadık. Bu yüzden bu defa polise de başvurmadım. Sesimi medyada duyurmak istedim. Sen de gidip çalış. Hırsızlık yapabildiğine göre eli ayağı da tutuyor. Ben şeker hastası halimle fabrika çalışıyorum. Eşim de KOAH astım hastası olduğu için çalışamıyor. Kızım çok üzüldü. Günlerdir ağlıyor. Şimdi yanında götürecek eşyası yok. Şoktayım. Gidip bit pazarına falan baktım belki orada bulurum dedim. Ben 5 çocuğu zorlukla okutuyorum. Ben okumadım ama kızlarım okusun diye çalışıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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